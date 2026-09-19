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সকালেই ‘না’, কিছুক্ষণেই ভোলবদল! মমতার সঙ্গে কথা বলে ভোটে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত রবিউলের

রেজিনগর উপনির্বাচনে মমতা শিবিরের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরীর সিদ্ধান্তে নাটকীয় মোড়। সকালে নতুন প্রতীক চেনানো এবং কর্মীদের নিয়ে সমস্যার কথা বলে মনোনয়ন প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছিলেন তিনি। পরে বেলডাঙা থানায় গিয়ে নিরাপত্তার আশ্বাস পাওয়ার পর এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলার পর সিদ্ধান্ত বদলের কথা জানান। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 19, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:16 PM IST
সকালেই ‘না’, কিছুক্ষণেই ভোলবদল! মমতার সঙ্গে কথা বলে ভোটে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত রবিউলের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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