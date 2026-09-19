/সকালেই ‘না’, কিছুক্ষণেই ভোলবদল! মমতার সঙ্গে কথা বলে ভোটে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত রবিউলের

বিশ্বজিত্ মিত্র: রেজিনগর উপনির্বাচন ঘিরে সকাল থেকে একের পর এক নাটকীয় মোড়। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে নিজের সিদ্ধান্ত বদল করলেন মমতা শিবিরের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। সকালে জানিয়েছিলেন, উপনির্বাচনে লড়বেন না, মনোনয়ন প্রত্যাহার করবেন। কিন্তু পরে বেলডাঙা থানায় যাওয়ার পর এবং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলার পর ফের ভোটের ময়দানে থাকার ঘোষণা করেন তিনি। রবিউলের এই ভোলবদলের মুহূর্ত সামনে এসেছে। সেখানে তিনি জানান, মনোনয়ন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন। এমনকি পাশে মাত্র ১০ জন কর্মী থাকলেও তাঁদের নিয়েই প্রচারে নামবেন এবং নির্বাচনে লড়বেন বলে জানান তিনি।
সকালে কেন সরে দাঁড়ানোর কথা বলেছিলেন?
শনিবার সকালে রবিউল জানিয়েছিলেন, নতুন নির্বাচনী প্রতীক অল্প সময়ে ভোটারদের কাছে পরিচিত করে তোলা কঠিন। পাশাপাশি তাঁর দাবি ছিল, কর্মীদেরও মাঠে নামানো যাচ্ছে না। কর্মীদের একাংশ ভোটে না থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই মনোনয়ন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রবিউল। এরপরই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। একাধিক তৃণমূল নেতার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। পরে তিনি বেলডাঙা থানায় যান। সেখানে নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বাস পাওয়ার পরই ফের নির্বাচনী লড়াইয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা যাচ্ছে।
মমতার সঙ্গে কথা, তারপরই সিদ্ধান্ত বদল
রবিউলের বক্তব্য অনুযায়ী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে। দলনেত্রীর সঙ্গে আলোচনার পরই মনোনয়ন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বাতিল করার কথা জানিয়েছেন তিনি। ফলে সকালে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, আপাতত তা কাটল বলেই বার্তা দিয়েছেন রবিউল। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর—কর্মী কম থাকলেও লড়াই ছাড়বেন না। ১০ জন কর্মী পাশে থাকলেও তাঁদের নিয়েই প্রচারে বেরিয়ে পড়বেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
এখন কী হবে?
রেজিনগর উপনির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৯ সেপ্টেম্বর। ফলে রবিউলের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকালে তিনি প্রত্যাহারের কথা বললেও পরে সিদ্ধান্ত বদল করায় শেষ পর্যন্ত তাঁর মনোনয়ন থাকছে কি না, তা নিয়ে প্রশাসনিক প্রক্রিয়াটিই চূড়ান্ত বিষয় হবে। নন্দীগ্রামে মমতা শিবিরের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে ইতিমধ্যেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। ফলে রেজিনগরেও রবিউলের সিদ্ধান্ত নিয়ে সকাল থেকে রাজনৈতিক মহলে নজর ছিল। রবিউলের এই পালাবদলে রেজিনগরের উপনির্বাচন আরও আলোচনায় এসেছে। সকালে ‘লড়ব না’ থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ‘১০ জন কর্মী থাকলেও লড়ব’—রবিউলের এই বক্তব্যই এখন রেজিনগরের ভোটের অন্যতম বড় খবর।
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