/নন্দীগ্রামের পর রেজিনগরেও ধাক্কা, মনোনয়ন তুলে নিলেন মমতার প্রার্থী রবিউল

বিশ্বজিত্ মিত্র: নন্দীগ্রামের পর এবার রেজিনগরেও উপনির্বাচনের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে নিজের প্রার্থীপদ তুলে নেওয়ার কথা জানান তিনি। ফলে আসন্ন উপনির্বাচনে রেজিনগরেও মমতা শিবিরের কোনও প্রার্থী থাকল না। শনিবার সকালে তিনি জানান, বেলডাঙায় কর্মীদের আসতে বলেছেন। এর পরে দুপুরে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করবেন।
রবিউল আলমের বক্তব্য, নতুন নির্বাচনী প্রতীক খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভোটারদের কাছে পরিচিত করানো কঠিন। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, কর্মীদেরও এই পরিস্থিতিতে ভোটের কাজে মাঠে নামানো যাচ্ছে না। এই কারণেই তিনি নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রবিউল জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তের আগে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, দলের নেত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
নতুন প্রতীকই বড় কারণ?
রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে তৃণমূলের নাম ও প্রতীক নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের পর দুই শিবিরকে আলাদা নাম ও প্রতীক দেওয়া হয়েছে। মমতা শিবিরের জন্য নতুন প্রতীক হিসেবে ‘ফুটবল খেলোয়াড়’ বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্য দিকে ঋতব্রত শিবির পেয়েছে ‘খাম’ প্রতীক। রবিউলের বক্তব্য, এত অল্প সময়ের মধ্যে নতুন প্রতীক ভোটারদের চেনানো বড় সমস্যা। ভোটের প্রচারে কর্মীদেরও সক্রিয় করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে লড়াই করা কতটা সম্ভব, তা নিয়েই প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন তিনি।
নন্দীগ্রামের পর রেজিনগর
রেজিনগরের এই সিদ্ধান্তের আগে নন্দীগ্রামেও মমতা শিবিরের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থনের কথা জানান। ফলে দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনেই মমতা শিবিরের নিজস্ব প্রার্থী থাকছে না। উল্লেখ্য, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন হওয়ার কথা। ৯ অক্টোবর ফল ঘোষণা হওয়ার কথা। রেজিনগর থেকে রবিউল আলমের সরে দাঁড়ানোর পর এখন নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে। একদিকে মমতা শিবিরের কোনও প্রার্থী থাকছে না, অন্যদিকে নতুন নাম ও প্রতীক নিয়ে দুই শিবিরের রাজনৈতিক লড়াইও নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ দিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে ইতিমধ্যেই কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থনের কথা জানিয়ে দিলেও রেজিনগর নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে জানিয়েছেন, ‘পরে ভাববেন।’
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