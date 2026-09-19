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নন্দীগ্রামের পর রেজিনগরেও ধাক্কা, মনোনয়ন তুলে নিলেন মমতার প্রার্থী রবিউল

নন্দীগ্রামের পর এবার রেজিনগরেও উপনির্বাচনের ময়দান থেকে সরে দাঁড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। নতুন প্রতীক অল্প সময়ে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া কঠিন এবং কর্মীদের মাঠে নামানো যাচ্ছে না—এই কারণ দেখিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছেন তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 19, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:25 PM IST
নন্দীগ্রামের পর রেজিনগরেও ধাক্কা, মনোনয়ন তুলে নিলেন মমতার প্রার্থী রবিউল
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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