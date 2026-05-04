west Bengal assembly election 2026 result: রেজিনগরে ইজ্জতের লড়াই হুমায়ুনের, এগিয়ে আম জনতা উন্নয়ন পার্টি

west Bengal assembly election 2026 result: রেজিনগরে ইজ্জতের লড়াই হুমায়ুনের, এগিয়ে আম জনতা উন্নয়ন পার্টি
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: রেজিনগরে এবারে তৃণমূল প্রার্থী আতাউর রহমান। আর এখানে হুমায়ুন কবীরের দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী তিনি নিজে। বিজেপির হয়ে লড়াই করছেন বাপন ঘোষ। ২০২১ সালে নিকটবর্তী বিজেপি প্রার্থী অরবিন্দ বিশ্বাসকে ৬৮ হাজার ভোটে হারিয়ে জেতেন তৃণমূলের রবিউল আলম চৌধুরী। তৃতীয় স্থানে ছিল কংগ্রেসের কাফিরুদ্দিন শেখ। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের থেকে ৪২ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। এবার এগিয়ে রয়েছেন হুমায়ুন কবীর।
২০২৬ সালে তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরীকে পাশের কেন্দ্রে বেলডাঙ্গায় পাঠিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল প্রার্থী করেছে দলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আতাউর রহমানকে। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হিসেবে এক কেন্দ্রে লড়ছেন খোদ হুমায়ুন কবির। তিনি এই কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়কও। কংগ্রেস প্রার্থী করেছে জিল্লু সেখকে। বিজেপি প্রার্থী করেছে বাপন ঘোষকে।
আজকের লড়াই
বিজেপি: বাপন ঘোষ।
তৃণমূল: আতাউর রহমান।
আম জনতা উন্নয়ন পার্টি: হুমায়ুন কবির
স্ট্যাটাস: এগিয়ে হুমায়ুন কবীর।
আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল
বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই কেন্দ্রটি তৈরি হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ৪ বার ভোট হয়েছে (২০১৩ সালের উপনির্বাচনসহ)।
২০১১: প্রথম নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে জোট বেঁধে কংগ্রেস জয়ী হয়। প্রার্থী হুমায়ুন কবির আরএসপি-র সিরাজুল ইসলাম মন্ডলকে ৮,৭৬১ ভোটে হারান।
২০১৩ (উপনির্বাচন): হুমায়ুন কবির তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় এখানে উপনির্বাচন হয়। কিন্তু ভোটাররা তাঁর এই দলবদল মেনে নেননি; তিনি তৃতীয় হন। কংগ্রেসের রবিউল আলম চৌধুরী জয়ী হন।
২০১৬: রবিউল আলম চৌধুরী পুনরায় জয়ী হন। এবার তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নির্দল হিসেবে দাঁড়ানো হুমায়ুন কবির।
২০২১: ভোটের আগে রবিউল আলম চৌধুরী তৃণমূলে যোগ দেন এবং টানা তৃতীয়বারের মতো জয়ী হন। এবার তিনি বিজেপি প্রার্থী অরবিন্দ বিশ্বাসকে ৬৮,২২৬ ভোটের বিশাল ব্যবধানে হারান। এই নির্বাচনে কংগ্রেস তৃতীয় স্থানে চলে যায়।
২০২৪ (লোকসভা): লোকসভা নির্বাচনেও এই এলাকায় তৃণমূলের দাপট বজায় থাকে। তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান রেজিনগর বিধানসভা এলাকায় অধীর রঞ্জন চৌধুরীর চেয়ে ৪২,১২৮ ভোটে এগিয়ে ছিলেন।
এখানকার ভোটারদের একটি বড় অংশ (প্রায় ৬৫.১০%) মুসলিম এবং তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষ প্রায় ৬.৭২%। ২০২৪ সালের হিসাব অনুযায়ী এখানে ভোটার সংখ্যা ২,৭১,৫২৪ জন।
২০২৬ নির্বাচনের পূর্বাভাস
২০২১-এর বিধানসভা এবং ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের ফলাফল অনুযায়ী, ২০২৬-এর নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের প্রভাব বর্তমানে অনেকটাই কমেছে। এখন হুমায়ুন কবীর নতু দল গঠন করার পর তৃণমূলের বিরুদ্ধে তিনি কতটা চ্যালেঞ্জ নিতে পারেন সেটাই দেখার।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
