Malbazar: তিন দিন আগে ভাড়া নেওয়া বাড়িই প্রেতপুরী! একই দড়িতে দুজনই...

Malbazar: তিন দিন আগেই ভাড়া বাড়িতে আসে দুই তরুণ। বাড়িওয়ালা গিয়ে দেখেন, দুই তরুণ একই দড়ি গলায় দিয়ে ঝুলছে। কে, কী কারণে তাদের এই সিদ্ধান্ত সেই নিয়ে ধোঁয়াশা। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 20, 2025, 01:11 PM IST
অরূপ বসাক: ভাড়াটে দুই তরুণের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালবাজার শহরে। শুক্রবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া এলাকায় জয়প্রকাশ পন্ডিতের বাড়ির একটি ঘর থেকে দুই তরুণের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এরপরই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই দুই তরুণ তিন দিন আগেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। মৃত দুই তরুণের নাম সঞ্জীব বর্মন (২০) এবং অনুপ রায়(২১)। সঞ্জীবের বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা থানার ছোট শালকুমার গ্রামে। অপরদিকে অনুপ মেডলি থানার ধুপঝোরার  বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

 খবর পেয়েই মালবাজার থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিস জানতে পেরেছে, সঞ্জীব বর্মন চলতি মাসের ১৫ তারিখ থেকেই নিখোঁজ ছিলেন। নিখোঁজ সংক্রান্ত বিষয়ে ফালাকাটা থানায় একটি অভিযোগ দায়েরও করা হয়েছিল। মোবাইল টাওয়ার লোকেশন সূত্র ধরে ফালাকাটা থানার পুলিস মাল বাজার এলাকায় তার অবস্থানের হদিস পায়। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই রাতেই মালবাজার হাসপাতালে পৌঁছায় অনুপের পরিবার। অনুপের বাবা কথা বলার মত অবস্থায় ছিলেন না। প্রতিবেশী বিটেন রায় বলেন, মৃত যুবক বাড়িতে জানায় একটি মন্দিরে পুরোহিতের কাজে যুক্ত রয়েছেন।

শুক্রবার রাতে দুই তরুণকে ঝুলন্ত অবস্থায় ঘরের ভেতর থেকে উদ্ধার করে পুলিস। একই দড়িতে দুজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। মালবাজার থানার পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মালবাজার থানা সূত্রে জানা গেছে দুই তরুণের মৃত্যুর খবর বাড়িতে জানানো হয়েছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

