English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Burdwan Medical College: এক রোগীর রক্তের রিক্যুইজেশন স্লিপ অন্য রোগীকে, বর্ধমান মেডিক্যাল ফের 'ভ্রান্তিবিলাস'! কোনওক্রমে বাঁচোয়া...

Burdwan Medical College: শেষে ভুল বুঝতে পেরে অবশ্য কাগজ ফেরত নেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 19, 2025, 08:50 PM IST
Burdwan Medical College: এক রোগীর রক্তের রিক্যুইজেশন স্লিপ অন্য রোগীকে, বর্ধমান মেডিক্যাল ফের 'ভ্রান্তিবিলাস'! কোনওক্রমে বাঁচোয়া...

পার্থ চৌধুরী: ফের বিভ্রান্তি! এবার একজন রোগীর রক্ত,ইউএসজি ও ইসিজির রিক্যুইজেশনের কাগজ অন্য রোগীর আত্মীয়কে দেওয়ার অভিযোগ। আবার সেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Basanti: বাবা অটোচালক, তাই ঘরে জারভর্তি পেট্রোল! মশার ধূপ জ্বালালেন মা, খুদে খুলল জারের ছিপি... হু হু আগুনে মুহূর্তেই...

জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগেই হাই সুগার, বমি ও পেটে ব্যাথা নিয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হন জামালপুরের পারাতলের বাসিন্দা দোলন মালিক। HCCU বিভাগের ৫ নং বেড। সোমবার ওই বিভাগেরই ৭ নং বেডে ভর্তি হয়েছেন গলসীর উচ্চগ্রামের বাসিন্দা পুতুল বাগ। 

দোলন মালিকের দাবি, গতকাল মঙ্গলবার রাতে রোগীর নাম ধরে ডেকে রক্ত ইউএসজি ও ইসিজির রিক্যুইজেশনের স্লিপ দেওয়া হয় তাঁদের। এরপর  যথারীতি সেই স্লিপ জমা দেওয়া হয় হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে। কিন্তু ডোনার না থাকায় রক্ত মেলেনি। এরপর যখন ইউএসজি ও ইসিজির রিক্যুইজেশন স্লিপ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে যান রোগীর পরিবারের লোকেরা, তখন জানা যায়, ওই স্লিপটি পুতুল বাগের! ঘটনার হতবাক হয়ে যান দোলন মালিকের পরিবারের লোকেরা। শেষে ভুল বুঝতে পেরে অবশ্য কাগজ ফেরত নেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা।

কয়েক সপ্তাহ আগে এই বর্ধমানে মেডিক্যাল কলেজে ভুল রক্তে রোগীমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পদবী আলাদা হলেও একই নামের দুই রোগী ভর্তি ছিলেন একই ওয়ার্ডে। একজন নমিতা মাঝি, আরেকজন নমিতা বাগদি। অভিযোগ, নমিতা মাঝি জন্য আনা রক্ত দিয়ে দেওয়া হয় নমিতা বাগদিকে! নমিতা মাঝি রক্তাল্পতায় ভুগছিলেন। রক্ত না পেয়ে শেষপর্যন্ত মারা যান তিনি।

আরও পড়ুন:  Barrackpore: 'এখনও ছোট মেয়েটাকে বলতে পারিনি, ওর বাবা আর ফিরবে না...' গোয়েচালা ট্রেকিংয়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন বারাকপুরের সুমন!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Burdwan Medical Collegenegligenceblood
পরবর্তী
খবর

SIR In Bengal: ফের SIR আতঙ্কে আত্মহত্যা? ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম থাকা প্রৌঢ়ও এবার...
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal Big News: কারা বৃহন্নলার আত্মীয়? পরিবারবিচ্ছিন্ন তৃতীয় লিঙ্গেরা কী ভাবে ভরবেন...