SIR in Bengal: বাংলায় রেজাল্ট আউট! SIR-র খসড়া তালিকা প্রকাশ, কোথায়, কীভাবে দেখবেন আপনার নাম...

SIR in Bengal: বাংলায় রেজাল্ট আউট! SIR-র খসড়া তালিকা প্রকাশ, কোথায়, কীভাবে দেখবেন আপনার নাম...
SIR in Bengal Last Draft List: সাতসকালেই প্রকাশ খসড়া ভোটার তালিকা। একই সঙ্গে বাদ পড়াদের তালিকাও প্রকাশ। প্রকাশিত হল নাম বাদের তালিকা। নিজের নাম, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশীদের নাম বাদ গেছে? খসড়া তালিকায় কাদের নাম নেই? তালিকা প্রকাশ। লগ ইন করলেই দেখা যাচ্ছে বাদ যাওয়া নামের তালিকা। ওয়েবসাইট ক্লিক করে ডাউনলোড করা যাচ্ছে তালিকা।
অয়ন ঘোষাল: অবশেষে প্রকাশ SIR-এর খসড়া ভোটের তালিকা। একই সঙ্গে বাদ পড়াদের তালিকাও প্রকাশ।
কোথায়, কীভাবে দেখবেন আপনার নাম? লিংক: www.eci.gov.in, ceowestbengal.wb.gov.in, https://voters.eci.gov.in/
কীভাবে সার্চ করবেন?
১) বিধানসভার নাম
২) বুথ বা পার্ট নম্বর
৩) নিজের সর্বশেষ ভোটার কার্ড নম্বর
আরও পড়ুন:Breaking News LIVE Update: সাতসকালেই প্রকাশ খসড়া ভোটের তালিকা! একই সঙ্গে দেখা যাবে কারা বাদ...
অনলাইনে নিজের নাম খুঁজবেন কীভাবে...
ধাপ ১: সরকারি ওয়েবসাইটে যান
নিম্নোক্ত যেকোন অফিসিয়াল সাইটে যান—
Election Commission of India (ECI) – eci.gov.in, https://voters.eci.gov.in/
State CEO / DEO ওয়েবসাইট (যেমন: ceowestbengal.wb.gov.in)
National Voters’ Service Portal – voters.eci.gov.in বা NVSP সাইট – nvsp.in
ধাপ ২: 'Search Name in Electoral Roll'/ 'Draft Roll' অপশন খুঁজুন
সাইটে 'Search your name in the voter list' বা 'Draft Electoral Roll' লিঙ্কটি খুলুন।
ধাপ ৩: অনুসন্ধানের জন্য নিচের তথ্য দিন
EPIC/Voter ID নম্বর (যদি থাকে) — সবচেয়ে সহজ
বা নাম + জন্ম তারিখ/বয়স
জেলার নাম/অসেম্বলী এলাকা (Assembly Constituency)
Captcha কোড
তারপর Search বা Show বোতামে ক্লিক করুন।
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে কোন কোন জায়গায় দেখতে পাবেন খসড়া তালিকায় নিজের নাম?
সময় সকাল সাড়ে ১১ টা থেকে
১) আপনার স্থানীয় বুথ
২) স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিস
৩) স্থানীয় পুরসভা দফতর
৪) আপনার এলাকার মহকুমাশাসকের দপ্তর
৫) আপনার স্থানীয় জেলাশাসকের দপ্তর
৬) আপনার স্থানীয় BDO অফিস
৭) DEO ওয়েবসাইট
৮) CEO ওয়েবসাইট
৯) ECINET ওয়েবসাইট
কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচনা:
১) যাঁরা নেট ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ নন, অথবা যাদের স্থানীয় বুথে গিয়ে তালিকা যাচাইয়ের উপায় নেই অথবা যাঁরা হার্ড কপি তালিকা দেখতে চান বা তার ছবি মোবাইলে তুলে রাখতে চান তাঁর জন্য কমিশন আরও কয়েকটি ব্যবস্থা করেছে। BLO-র কাছ থেকেও জানতে পারবেন, খসড়া ভোটার তালিকায় আপনার নাম আছে কিনা।
২) খসড়া তালিকার কপি পাবে সবকটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল। DEO, DM ওয়েবসাইট, BLO-র কাছে পাওয়া যাবে খসড়া তালিকা। BLO-র কাছে অফ লাইনেও পাওয়া যাবে নাম বাদের খসড়া তালিকা। সেখান থেকে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন, আপনার নাম, তালিকায় আছে কি নেই।
৩) যদি আপনার নাম না দেখতে পান বুঝে নেবেন নামটি বাদ গেছে। সেক্ষেত্রে আপনাকে কমিশন চিঠি দিয়ে হিয়ারিং অর্থাৎ শুনানিতে ডাকবে।
৪) শুনানির দিন কী কী নিয়ে যাবেন?
আরও পড়ুন:8th Pay Commission: বড় খবর! পেনশনভোগীরা DA বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশনের সুবিধা পাবেন না? কী বলছে PIB...
এ) রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী বা পেনশনধারী হিসেবে পরিচয়পত্র
বি) জন্মের সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, মাধ্যমিক অথবা অন্য কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট
সি ) রাজ্য সরকারের অধীনে যে কোনও সংস্থা কর্তৃক জারি করা আবাসিক শংসাপত্র, বন অধিকার সার্টিফিকেট , কাস্ট সার্টিফিকেট, স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক পারিবারিক নিবন্ধন
ডি) সরকার কর্তৃক জারি করা জমি বরাদ্দ বা বাড়ি বরাদ্দের শংসাপত্র, ডাকঘর, ব্যাংক, জীবন বীমা কর্পোরেশন বা যে কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৮৭ সালের পূর্বের যেকোনো নথি
সমস্ত জেলার বিধানসভা ও বুথ ভিত্তিক যে সকল ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তার লিস্ট প্রকাশিত হল (SIR 2026)- https://ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)