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Bally Bank employee Death: সাতসকালে বালিতে জোর চাঞ্চল্য! পুরসভার সামনে বন্ধ ফ্ল্যাটে প্রাক্তন ব্য়াংককর্মীর 'রহস্য' পরিণতি

Retired Bank employee mysterious death in Bally: সোমবার থেকেই তাঁর ফ্ল্যাটের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। বছর কয়েক আগে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ফলে স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে সম্পূর্ণ একাকী হয়ে পড়েছিলেন ওই প্রৌঢ়।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 11, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:52 AM IST
Bally Bank employee Death: সাতসকালে বালিতে জোর চাঞ্চল্য! পুরসভার সামনে বন্ধ ফ্ল্যাটে প্রাক্তন ব্য়াংককর্মীর 'রহস্য' পরিণতি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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