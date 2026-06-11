Bally Bank employee Death: সাতসকালে বালিতে জোর চাঞ্চল্য! পুরসভার সামনে বন্ধ ফ্ল্যাটে প্রাক্তন ব্য়াংককর্মীর 'রহস্য' পরিণতি

দেবব্রত ঘোষ: বালি পুরসভার সামনে এক বহুতলে এক প্রাক্তন ব্যাংককর্মীর রহস্যমত্যু! পুরসভার সামনে ওই বহুতল আবাসন থেকে প্রাক্তন ব্যাংককর্মীর রহস্যজনকভাবে মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম প্রণব মুখোপাধ্য়ায়। বয়স প্রায় ৬৫ বলে জানা গিয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার থেকেই তাঁর ফ্ল্যাটের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। প্রতিবেশীরা বার বার ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়া মেলেনি। এরপরই স্থানীয়রা খবর দেন বালি থানায়। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা ভেঙে ফ্ল্যাটের ভিতর প্রবেশ করে। ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকে দেখে, ঘরের ভিতর মেঝেতে 'অচৈতন্য' অবস্থায় পড়ে রয়েছেন প্রণববাবু। পুলিস তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
সাধারণত অন্যান্য দিন তাঁকে আবাসন চত্বরে দেখা গেলেও, গত কয়েকদিন ধরে তাঁর কোনও সাড়াশব্দ মিলছিল না। সন্দেহ হওয়ায় প্রতিবেশীরা তাঁর ফ্ল্যাটের দরজায় ধাক্কা দেন এবং বারবার ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ভিতর থেকে কোনও সাড়া না মেলায় এবং মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হওয়ায় আবাসনের বাসিন্দাদের মনে সন্দেহ ও আশঙ্কা আরও দানা বাঁধে। তারপরই বালি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিস এসে প্রণববাবুকে নিথর অবস্থায় পায়। পুলিস দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।
স্থানীয় এবং পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রণববাবু ওই বহুতল আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে দীর্ঘ দিন ধরে একাই থাকতেন। বছর কয়েক আগে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। কোনও সন্তান নেই বলেই জানিয়েছেন স্থানীয়রা। ফলে স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে সম্পূর্ণ একাকী হয়ে পড়েছিলেন ওই প্রৌঢ়। প্রতিবেশীদের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রণববাবু সাধারণত শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন এবং নিজের মতোই থাকতেন। প্রণববাবুর এক প্রতিবেশীর কথায়, "উনি একাই থাকতেন। আমরা মাঝেমধ্যে খোঁজখবর নিতাম। কিন্তু এভাবে হুট করে চলে যাবেন, ভাবিনি। দরজা না খোলাতেই আমাদের সন্দেহ হয়েছিল।"
ঘরের দরজা ভেঙে প্রণব মুখার্জির নিথর দেহ উদ্ধার করে বালি থানার পুলিস। এখন নিঃসঙ্গতার জেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে— তা নিয়ে ইতিমধ্যেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, কয়েকদিন আগেই হয়তো প্রণববাবুর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। শরীরে কোনও বাহ্যিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই আবাসনের অন্যান্য আবাসিক এবং বালি পুরসভা সংলগ্ন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে বালি থানার পুলিস। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে বালি থানার পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিস। এর পাশাপাশি, মৃত ব্যক্তির কোনও আত্মীয়স্বজন বা আইনগত উত্তরাধিকারী আছেন কিনা, সেই বিষয়েও খোঁজ চালাচ্ছে পুলিস, তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।
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