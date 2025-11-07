English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

TMC Worker Death: কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন! নির্জন রাস্তায় তৃণমূল কর্মীকে কোপের পর কোপ, রক্তে ভাসল জয়নগর...

Jaynagar: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহিষমারি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 7, 2025, 11:07 AM IST
TMC Worker Death: কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন! নির্জন রাস্তায় তৃণমূল কর্মীকে কোপের পর কোপ, রক্তে ভাসল জয়নগর...

তথাগত চক্রবর্তী: জয়নগরে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন, এলাকায় চাঞ্চল্য জয়নগর থানার মহিষমারি এলাকায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা। দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত হলেন তৃণমূল কর্মী জয়ন্ত মণ্ডল (৪০)। তিনি জয়নগর থানার গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, প্রতিদিনের মতো আজও তিনি মহিষমারি এলাকার এক ইটের ভাটায় ব্যবসার কাজে গিয়েছিলেন। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে নির্জন রাস্তায় একদল দুষ্কৃতী তাঁর উপর হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে একাধিকবার কুপিয়ে খুন করে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: শীতের পরশের প্রথম স্পেল! জাঁকিয়ে ঠান্ডা কবে? কী জানাল হাওয়া অফিস?

খবর পেয়ে দ্রুত জয়নগর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি পরিকল্পিত খুন বলেই মনে করছে পুলিস। রাজনৈতিক যোগ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, বিরোধীরা পরিকল্পনা করে এই খুন ঘটিয়েছে। তবে পুলিস এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। গ্রামে টানটান উত্তেজনা, এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিসবাহিনী।

মৃতের ভাই সুব্রত মণ্ডল ওই অঞ্চলের যুব সভাপতি। তাঁর দাবি, তাঁকে সবসময় বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করার জন্যই খুন হতে হয়েছে দাদাকে। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে তুলেছেন সুব্রত। অন্যদিকে, ইটভাটা শ্রমিক প্রহ্লাদ নস্কর বলেন, 'প্রতিদিনের মতই জয়ন্তদা ইটভাটা থেকে বাড়ি যাচ্ছিল সেই সময় এই ঘটনা ঘটে। জয়ন্ত দার কাছে নগদ টাকা ছিল। নগদ টাকা লুটের জন্যই হয়তো জয়ন্তকে দাকে নৃশংস ভাবে খুন হল।' তবে ঘটনার পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক পরিকল্পনা নাকি অন্য কিছু, খতিয়ে দেখছে পুলিস। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
TMC Worker DeathZee 24 GhantaJayanagar violence newsTMC attack reportBengal crime newspolitical violence West Bengal
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: জীবিত ভোটারকে মৃত দেখিয়ে তালিকা বাদ! BLO বাড়িতে যেতেই... ডানকুনিতে শোরগোল..
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal: খালি হয়ে যাচ্ছে পরপর সব ঘর! রাতারাতি ফাঁকা বস্তি, SIR শুরু হতেই ভয় ধরানো ছবি...