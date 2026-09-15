'দু তিন দিন পরে'! বাবরির আড়ালে ভোটের রেজিনগরে অশান্তির পরিকল্পনা হুমায়ুনেরই?

পিয়ালী মিত্র: রেজিনগরে উপনির্বাচনের আগে বাবরি মসজিদ ঘিরে অশান্তি পাকানোর ছক? দু'জনের কথোপকথন অডিয়ো ভাইরাল। একটি কণ্ঠস্বর যে তাঁর, সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন আম আদমি উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবীর। বস্তুত, একজনকে গ্রেফতারিতে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পুলিসকেও। কিন্তু সত্যিই কি হুমায়ুন কিছু জানতেন না? ওই অডিয়ো ক্লিপের আরও একটি অংশ হাতে এসেছে জি ২৪ ঘণ্টার।
পুজোর আগেই ফের ভোট রাজ্যে। শুধু নন্দীগ্রাম নয়, আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন মুর্শিদাবাদের রেজিনগরেও। ভোটের আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি অডিয়ো ক্লিপ। সেই অডিয়ো ক্লিপ সূত্র ধরেই বারবি মসজিদের অশান্তি পাকানোর চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে বহরমপুর থানার পুলিস। ধৃতের নাম সরফরাজ চৌধুরী।
ভাইরাল অডিও ক্লিপে শোনা যাচ্ছে, 'এক ব্য়ক্তি ফোনে বলছেন, একটা প্ল্য়ান করলাম বুঝলেন তো। বাবরি মসজিদের কোনও সিসিটিভি আছে'? ফোনের অপর প্রান্ত থাকা অন্য এক ব্যক্তি বলছেন, 'হ্যাঁ আছে'। এরপর প্রথম ব্যক্তি বলছেন, 'সিসিটিভিটা বন্ধ করে দিয়ে ৮-১০ বিজেপির পতাকা লাগাতে হবে। মুসলিম সমাজকে দেখিয়ে দিতে হবে বিজেপি রাতের অন্ধকারে পতাকা লাগিয়েছে। এটা একটা প্ল্যান। তাহলে মুসলিম সমাজ ক্ষেপে যাবে, এটা মাথায় রাখবেন'।
হুমায়ুন কবীর বলছেন, 'পুলিস সঠিক আভাস পেয়েছে। একজনকে গ্রেফতার করেছে। ধন্যবাদ জানাই। কোনও অভিযোগ নেই। বরং পুলিসকে এত সক্রিয়ভাবে চক্রান্তকারী বা যাঁরা চক্রান্ত করে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করা বা আমাদের পবিত্র বাবরি মসজিদকে কলঙ্কিত করার চক্রান্তকে মদত দিচ্ছিল, পুলিস গ্রেফতার করেছে। আমি চিঠি করেছি পুলিস সুপারকে যে আরও গভীরে তদন্ত করা হোক'। অথচ ওই অডিয়ো ক্লিপেই আবার হুমায়ুনকেই বলতে শোনা যাচ্ছে, 'দু তিন দিন পরে'! প্রশ্ন উঠেছে, হুমায়ুন কবীর যদি বারবি মসজিদকে কেন্দ্র করে অশান্তি পাকানোর পরিকল্পনা কথা না জানতেন, বা তাতে সায় না থাকত, তাহলে কেন বলছেন 'দু তিন দিন পরে'?
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