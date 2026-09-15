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'দু তিন দিন পরে'! বাবরির আড়ালে ভোটের রেজিনগরে অশান্তির পরিকল্পনা হুমায়ুনেরই?

Rejinagar Babri Masjid unrest:  জি ২৪ ঘণ্টার হাতে বিস্ফোরক অডিয়ো ক্লিপ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 15, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:44 PM IST
'দু তিন দিন পরে'! বাবরির আড়ালে ভোটের রেজিনগরে অশান্তির পরিকল্পনা হুমায়ুনেরই?
Image Credit: : বাবরির আড়ালে ভোটের রেজিনগরে অশান্তি পরিকল্পনা হুমায়ুনেরই?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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বাবরির আড়ালে ভোটের রেজিনগরে অশান্তি পরিকল্পনা হুমায়ুনেরই? বিস্ফোরক অডিয়ো ক্লিপ
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