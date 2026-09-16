Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বিস্ফোরক অডিয়ো ফাঁস! রেজিনগরে ভোটের আগে এবার হুমায়ুনের বিরুদ্ধে FIR

বিস্ফোরক অডিয়ো ফাঁস! রেজিনগরে ভোটের আগে এবার হুমায়ুনের বিরুদ্ধে FIR

রেজিনগরে উপনির্বাচনে আগে আরও বিপাকে হুমায়ুন কবীর। বারবি মসজিদকে কেন্দ্র করে অশান্তি ছক? বিস্ফোরক অডিয়োকাণ্ডে এবার আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধানের বিরুদ্ধে FIR করল পুলিস। তাঁর ভয়েস স্যাম্পেলও নেওয়া হতে পারে বলে খবর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 16, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:51 PM IST
বিস্ফোরক অডিয়ো ফাঁস! রেজিনগরে ভোটের আগে এবার হুমায়ুনের বিরুদ্ধে FIR
Image Credit: রেজিনগরে ভোটের আগে এবার হুমায়ুনের বিরুদ্ধে FIR

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ঘাসফুল কার? বৃহস্পতিবার ফের দুই শিবিরকেই দিল্লিতে তলব কমিশনের
2
3
4
5