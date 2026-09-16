/বিস্ফোরক অডিয়ো ফাঁস! রেজিনগরে ভোটের আগে এবার হুমায়ুনের বিরুদ্ধে FIR

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেজিনগরে উপনির্বাচনে আগে আরও বিপাকে হুমায়ুন কবীর। বারবি মসজিদকে কেন্দ্র করে অশান্তি ছক? বিস্ফোরক অডিয়োকাণ্ডে এবার আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধানের বিরুদ্ধে FIR করল পুলিস। তাঁর ভয়েস স্যাম্পেলও নেওয়া হতে পারে বলে খবর।
জি ২৪ ঘন্টাকে হুমায়ুন বললেন, 'হুমায়ুন কবীরকে বিতর্ক পিছু ছাড়ে না। আমাকে শুধু এই ব্যক্তি ফোন করেছেন, এরকম তো নয়। সারাদিনে শয়ে শয়ে কল আসে। এমনিতেই তো প্রশাসন আমাদের ফোন, কোথায় কার সঙ্গে কথা বলছি, রাজ্যস্তর থেকে ট্যাপ করে রাখা হয়েছে। জেলা পুলিসও ফোন ট্যাপ করে রেখেছে'। তাঁর অভিযোগ, 'মুখ্যমন্ত্রী এখানে পুরো অর্থ দিয়ে, প্রশাসন দিয়ে হারানোর চেষ্টা করছেন। করুন না, যা ক্ষমতা আছে, প্রয়োগ করুন'।
পুজোর আগেই ফের ভোট রাজ্যে। শুধু নন্দীগ্রাম নয়, আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন মুর্শিদাবাদের রেজিনগরেও। ভোটের আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি অডিয়ো ক্লিপ। সেই অডিয়ো ক্লিপ সূত্র ধরেই বারবি মসজিদের অশান্তি পাকানোর চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে বহরমপুর থানার পুলিস। ধৃতের নাম সরফরাজ চৌধুরী।
ভাইরাল অডিও ক্লিপে শোনা যাচ্ছে, 'এক ব্য়ক্তি ফোনে বলছেন, একটা প্ল্য়ান করলাম বুঝলেন তো। বাবরি মসজিদের কোনও সিসিটিভি আছে'? ফোনের অপর প্রান্ত থাকা অন্য এক ব্যক্তি বলছেন, 'হ্যাঁ আছে'। এরপর প্রথম ব্যক্তি বলছেন, 'সিসিটিভিটা বন্ধ করে দিয়ে ৮-১০ বিজেপির পতাকা লাগাতে হবে। মুসলিম সমাজকে দেখিয়ে দিতে হবে বিজেপি রাতের অন্ধকারে পতাকা লাগিয়েছে। এটা একটা প্ল্যান। তাহলে মুসলিম সমাজ ক্ষেপে যাবে, এটা মাথায় রাখবেন'।
ওই অডিয়ো ক্লিপের আরও একটি অংশ হাতে এসেছে জি ২৪ ঘণ্টার। ওই অডিয়ো ক্লিপেই আবার হুমায়ুনকেই বলতে শোনা যাচ্ছে, 'দু তিন দিন পরে'! প্রশ্ন উঠেছে, হুমায়ুন কবীর যদি বারবি মসজিদকে কেন্দ্র করে অশান্তি পাকানোর পরিকল্পনা কথা না জানতেন, বা তাতে সায় না থাকত, তাহলে কেন বলছেন 'দু তিন দিন পরে'?
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