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আরজি কর মামলায় বিস্ফোরক মোড়: মমতার নির্দেশেই নির্যাতিতা তরুণীর ভিসেরা নমুনা নষ্ট? মমতার ভাইপো আবেশ ব্যানার্জি কী করছিলেন?

R G Kar Case Update: হাইকোর্টের নির্দেশে এই মামলার তদন্তভার সিবিআই নেওয়ার পর তারা প্রধান অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় নামের এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছিল, যাকে পরবর্তীতে শিয়ালদহ আদালত দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেয়।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 02, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:03 PM IST
আরজি কর মামলায় বিস্ফোরক মোড়: মমতার নির্দেশেই নির্যাতিতা তরুণীর ভিসেরা নমুনা নষ্ট? মমতার ভাইপো আবেশ ব্যানার্জি কী করছিলেন?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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