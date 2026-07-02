/আরজি কর মামলায় বিস্ফোরক মোড়: মমতার নির্দেশেই নির্যাতিতা তরুণীর ভিসেরা নমুনা নষ্ট? মমতার ভাইপো আবেশ ব্যানার্জি কী করছিলেন?

বরুণ সেনগুপ্ত: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন মামলায় (RG Kar Case) চাঞ্চল্যকর মোড়। এবার খোদ রাজ্য ফরেনসিক ল্যাবে নির্যাতিতার ‘ভিসেরা নমুনা’ (Viscera Sample) নষ্ট ও বিকৃত করার বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছে নির্যাতিতার মা বিজেপি বিধায়িকা রত্না দেবনাথ। প্রাক্তন ফরেনসিক আধিকারিকের পাঠানো একটি চিঠির ভিত্তিতে এই দাবি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, চিঠিতে দাবি করা হয়েছে যে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই ল্যাবের তিন আধিকারিক এই কাজ করেছেন। পাশাপাশি তাঁর দাবি, মেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী কার্তিক ব্যানার্জি ছেলে আবেশ ব্যানার্জি। এই নতুন তথ্য সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।
তথ্যপ্রমাণ বিকৃতির অভিযোগ
২০২৪ সালের ৮ আগস্ট আরজি করের সেমিনার রুমে তরুণী চিকিৎসককে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুন করা হয়। নির্যাতিতার শরীরে কোনও বিষক্রিয়া ছিল কিনা বা তাঁকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে নিস্তেজ করা হয়েছিল কিনা, তা জানার জন্য লিভার, কিডনি এবং পাকস্থলীর ‘ভিসেরা নমুনা’ সংগ্রহ করা হয়েছিল।
পরিবারের হাতে আসা ওই চিঠিতে দাবি করা হয়েছে:
১. রাজ্য ফরেনসিক ল্যাবের তিন আধিকারিক মূল ভিসেরা নমুনাটি সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেন এবং তা বদলে ফেলা হয়।
২. খোদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই তথ্যপ্রমাণ লোপাটের কাজ করা হয়েছিল।
৩. পরবর্তীতে ওই ‘নষ্ট’ ও বিকৃত করা নমুনাই সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়।
এছাড়াও, তৃণমূল আমলে খুন হওয়া একাধিক বিজেপি ও সিপিআইএম (CPIM) কর্মীর ভিসেরা নমুনাও একইভাবে নষ্ট করার অভিযোগ রয়েছে ওই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। এমনকি ঘটনার সময় যারা প্রাথমিক রিপোর্ট ও তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন, তারা গ্লাভস পর্যন্ত না পড়ে কাজ করায় বহু প্রমাণ শুরুতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে।
এই চিঠি হাতে পাওয়ার পরেই নির্যাতিতার পরিবার শিয়ালদহ আদালতে এটি জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চিঠির সত্যতা যাচাইয়ে অবিলম্বে সিবিআই (CBI) তদন্তের নির্দেশ চাওয়া হবে বলে পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে।
খুলছে ‘অভয়া-কাণ্ডের’ ফাইল
রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেই আরজি কর বা ‘অভয়া-কাণ্ডের’ ফাইল নতুন করে খুলে তদন্ত শুরু করেছে। এই আবহেই বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক নির্ধারিত হয়েছে।
বৈঠকের আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'অভয়াকে আমরা ভুলিনি, ভুলব না। বিচার আমরা দেবই। আমাদের সরকার এ ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। অভিযুক্ত কেউ পার পাবে না।'
ইডির পদক্ষেপ
অন্যদিকে, আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের বড়সড় জট কেটেছে। পূর্বতন রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদন এতদিন না মেলায় বিচারপ্রক্রিয়া থমকে ছিল।
তবে বর্তমান সরকার সেই প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেওয়ায় এবার ইডি (ED) তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। বুধবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কলকাতার নগর দায়রা আদালতে সরকারের এই সবুজ সংকেতের কথা জানিয়েছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ৭ জুলাই।
তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ
হাইকোর্টের নির্দেশে এই মামলার তদন্তভার সিবিআই নেওয়ার পর তারা প্রধান অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় নামের এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছিল, যাকে পরবর্তীতে শিয়ালদহ আদালত দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেয়।
তবে এই তদন্তে প্রথম থেকেই সন্তুষ্ট ছিলেন না নির্যাতিতার বাবা-মা। তাঁদের দাবি, কার্তিক ব্যানার্জির ছেলে আবেশ ব্যানার্জির মতো আরও অনেকেই এই জঘন্য অপরাধের পেছনে দায়ী, যারা এখনও তদন্তের আড়ালে রয়ে গিয়েছে।
নতুন সরকারের তৎপরতা এবং ভিসেরা নমুনা নষ্টের এই বিস্ফোরক চিঠির পর, অভয়ার পরিবার শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ সুবিচার পাবে কিনা, সেটাই এখন দেখার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)