/RG Kar Case: আরজি কর কাণ্ডে বিরাট অ্যাকশন: বিনীত গোয়েল-সহ ৩ শীর্ষ IPS-কে সাসপেন্ড, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari Suspends 3 IPS Officers: আরজি কর কাণ্ডে এবার নবান্নের বড় পদক্ষেপ! তদন্তে গাফিলতি, পরিবারকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা এবং নিয়ম বহির্ভূত কাজের অভিযোগে তৎকালীন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলসহ ৩ শীর্ষ আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুরু হচ্ছে বিভাগীয় তদন্ত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে গাফিলতি ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে অবশেষে বড়সড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, তৎকালীন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলসহ তিন আইপিএস (IPS) অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিনীত গোয়েল ছাড়াও সাসপেন্ড হওয়া বাকি দুই অফিসার হলেন— তৎকালীন ডিসিপি (নর্থ) অভিষেক গুপ্ত এবং ডিসিপি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হচ্ছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এদিন নবান্নের সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ বিস্ফোরক অভিযোগ আনেন। তিনি দাবি করেন, এই তিন অফিসার কেবল তদন্তেই গাফিলতি করেননি, বরং নির্যাতিতার পরিবারকে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করার বা ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এ ছাড়া, কোনো লিখিত নির্দেশ বা অনুমতি ছাড়াই তাঁরা তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন, যা সম্পূর্ণ বেআইনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর রাজ্য প্রশাসনে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে।
২০২৪ সালের ৯ আগস্ট কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার রুম থেকে কর্মরত মহিলা চিকিৎসকের রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। কর্মক্ষেত্রে ডিউটিরত অবস্থায় একজন মহিলা চিকিৎসকের এমন নৃশংস পরিণতি স্তম্ভিত করে দিয়েছিল গোটা দেশকে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সঞ্জয় রায় নামে ৩৩ বছর বয়সী এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তবে পুলিশের প্রাথমিক ভূমিকা এবং তদন্তের ধরণ নিয়ে প্রথম থেকেই সাধারণ মানুষ, চিকিৎসক মহল এবং বিরোধী দলগুলোর মনে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল।
তদন্তের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে দেশজুড়ে আছড়ে পড়েছিল প্রতিবাদের ঢেউ। সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে জুনিয়র ডাক্তাররা দিনের পর দিন কর্মবিরতি ও পথ-আন্দোলন চালিয়ে যান। এই আন্দোলন কেবল পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিল না, তা রূপ নিয়েছিল একটি দেশব্যাপী গণআন্দোলনে। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত এই মামলার স্বতঃপ্রণোদিত নজরদারি শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত তদন্তের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয় সিবিআই-এর (CBI) হাতে।
এই দীর্ঘ লড়াইয়ের মাঝে নির্যাতিতার মা নিজেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি পানিহাটি কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। মেয়ের অকালমৃত্যু এবং সেই মৃত্যুকে ঘিরে হওয়া অন্যায়ের বিচার পেতেই যে তাঁর এই রাজনৈতিক ময়দানে আসা, তা তিনি আগেই স্পষ্ট করেছিলেন।
ঘটনার প্রায় দুই বছর পর রাজ্য সরকারের এই তিন শীর্ষ পুলিশ কর্তাকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক মহল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বাংলাজুড়ে তীব্র চাপ এবং আইনি লড়াইয়ের জেরেই শেষ পর্যন্ত রাজ্য প্রশাসন এই কড়া পদক্ষেপ নিল। নির্যাতিতার পরিবার এবং আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, আরজি কর কাণ্ডে পুলিশের যে অংশটি তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছিল, তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া হোক। মুখ্যমন্ত্রীর আজকের এই ঘোষণা আন্দোলনকারীদের জন্য আশার আলো দেখালো, যদিও মূল অপরাধীদের চূড়ান্ত শাস্তির অপেক্ষায় এখনও দিন গুনছে গোটা বাংলা।
