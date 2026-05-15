  • /RG Kar Case: আরজি কর কাণ্ডে বিরাট অ্যাকশন: বিনীত গোয়েল-সহ ৩ শীর্ষ IPS-কে সাসপেন্ড, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

RG Kar Case: আরজি কর কাণ্ডে বিরাট অ্যাকশন: বিনীত গোয়েল-সহ ৩ শীর্ষ IPS-কে সাসপেন্ড, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari Suspends 3 IPS Officers: আরজি কর কাণ্ডে এবার নবান্নের বড় পদক্ষেপ! তদন্তে গাফিলতি, পরিবারকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা এবং নিয়ম বহির্ভূত কাজের অভিযোগে তৎকালীন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলসহ ৩ শীর্ষ আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুরু হচ্ছে বিভাগীয় তদন্ত।

Written By Soumita Mukherjee
Published: May 15, 2026, 03:13 PM IST|Updated: May 15, 2026, 04:44 PM IST
Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

