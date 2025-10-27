RG Kar Doctor Death: "আরজি করে একটু..." বড় দাবি পরিবারের, চিকিৎসকের আকস্মিক মৃত্যুতে গাঢ় 'রহস্য'!
RG Kar Doctor Death Update: পরিবারের তরফে বড় দাবি করা হয়েছে চিকিৎসকের মৃত্যুতে। পরিবারের তরফে বিষক্রিয়ার কারণে যে মৃত্যু তা মানতে রাজি নয়। বাবা ও কাকা জানান...
মনোজ মণ্ডল: আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকের 'রহস্যমৃত্যু' (RG Kar Doctor Death)। তীব্র চাঞ্চল্য গোটা এলাকায় । মৃত চিকিৎসকের নাম শুভজিৎ আচার্য। আরজিকর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে কর্মরত ছিলেন তিনি। তাঁর 'রহস্যমৃত্যু'র ঘটনায় গোটা পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
জানা গিয়েছে, মৃত চিকিৎসক (RG Kar Doctor Death) উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের শিশির কুঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন। রবিবার রাতেই তাঁকে বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, হার্ট রেট কমানোর জন্য বেশ কয়েকটি ওষুধ খেতেন তিনি। রবিবার রাতে বুকে ব্যথা নিয়ে বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ওষুধের অধিক মাত্রার কারণেই শরীরে বিষক্রিয়া তৈরি হয়। আর তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে ওই চিকিৎসকের। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিসের তরফে জানানো হয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত করে বলা যাবে না।
কিন্তু পরিবারের তরফে বড় দাবি করা হয়েছে চিকিৎসকের মৃত্যুতে। পরিবারের তরফে বিষক্রিয়ার কারণে যে মৃত্যু তা মানতে রাজি নয়। এদিন শুভজিৎ আচার্যের কাকা সুভাষচন্দ্র ঘোষ বলেন, "কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে তা আমরা এখনও বুঝতে পারছি না। এরকম একটি ছেলের যে এই ঘটনা ঘটতে পারে সেটা আমাদের এখনও বিশ্বাসযোগ্য নয়। যেখানেই সে ডাক্তারি বা চেম্বার করত না কেন কোনও সমস্যা হতো না। আরজি করে একটু ডিউটির চাপ ছিল, কিন্তু সেটা কোনও ব্যাপারই না।"
পাশাপাশি চিকিৎসক শুভজিৎ আচার্যের বাবা শ্যামল কুমার আচার্য বলেন, "বউমা এবং ছেলে একই বাড়িতে থাকত। পারিবারিক কোনও সমস্যা ছিল না। আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না এরকম ঘটনা কেন ঘটল! হয়তো মানসিক দিক দিয়ে কোনও একটি চাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল!" মৃত চিকিৎসকের দেহ বারাসত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসার অপেক্ষা।
