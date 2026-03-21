RG Kar Case: আইনি জটিলতায় পাণিহাটিতে বিজেপির প্রার্থী হিসাবে নাম বাদ? বড় কথা বলে দিলেন নির্যাতিতার বাবা

RG Kar Case: আইনি জটিলতায় পাণিহাটিতে বিজেপির প্রার্থী হিসাবে নাম বাদ? বড় কথা বলে দিলেন নির্যাতিতার বাবা
Panihati Assembly Seat: পাণিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে বড় চমক? আরজি করের নির্যাতিতার মা কি বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন? আইনি জটিলতার জল্পনা উড়িয়ে দিলেন নির্যাতিতার বাবা। অন্যদিকে সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্তর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মা। পাণিহাটির ভোটের লড়াই এবার কোন দিকে?
বরুণ সেনগুপ্ত: আরজি করের ঘটনার রেশ এবার আছড়ে পড়ল ভোটের ময়দানে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পাণিহাটি কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন নির্যাতিতার মা। তবে তাঁর এই প্রার্থী হওয়া ঘিরে তৈরি হয়েছে প্রবল আইনি বিতর্ক ও রাজনৈতিক চাপানউতোর। একদিকে বিশেষজ্ঞ মহলের দাবি, আইনি জটিলতায় তাঁর লড়াই থমকে যেতে পারে; অন্যদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুখ খুললেন নির্যাতিতার বাবা।
বিশেষজ্ঞদের একটি বড় অংশের মতে, সুপ্রিম কোর্ট ও নিম্ন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নির্যাতিতার পরিচয় গোপনের দায়বদ্ধতা রয়েছে। সেই নিরিখে তাঁর পরিবারের সদস্যের রাজনৈতিক ময়দানে আসা বা ছবি ব্যবহার নিয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে। যদিও এই যুক্তি উড়িয়ে দিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, “আইনে বলা আছে ভিকটিমের ছবি প্রকাশ করা যাবে না, কিন্তু তাঁর পরিবারের ছবি প্রকাশে বা প্রার্থী হওয়ায় কোনও আইনি বাধা নেই। যা বলা হচ্ছে তা শুধুমাত্র গুজব।” আজ বা আগামীকালের মধ্যেই বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতে পারে বলে আশাবাদী পরিবার।
প্রার্থী হওয়ার আলোচনার মাঝেই সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্তর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নির্যাতিতার মা। তাঁর অভিযোগ, মেয়ের মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা হয়েছে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে এবং মেয়ের বিচারের দাবিতেই তিনি নিজে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামতে চেয়েছিলেন। কোনও রাজনৈতিক ফায়দা তোলা তিনি মেনে নেবেন না।
এদিকে সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত ইতোমধ্যেই ময়দানে নেমে পড়েছেন। নারী নিরাপত্তা, আরজি কর কাণ্ডের বিচার এবং বেকারত্বকে হাতিয়ার করে প্রচার শুরু করেছেন তিনি। অন্যদিকে পানিহাটি আসনে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল এ বার প্রার্থী বদল করেছে। ২০১১ সাল থেকে একটানা পানিহাটির বিধায়ক ছিলেন তৃণমূলের নির্মল ঘোষ। এবার প্রার্থী করা হয়েছে তাঁর পুত্র তথা পানিহাটি পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর তীর্থঙ্কর ঘোষকে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বামেরা নিজেদের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে তুলে ধরলেও, নির্যাতিতার মা যদি শেষ পর্যন্ত বিজেপির প্রার্থী হন, তবে পানিহাটির সমীকরণ আমূল বদলে যাবে। এলাকার মানুষের নজর এখন বিজেপির প্রার্থী তালিকার দিকে— গেরুয়া শিবির কি পরিবারের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে বড় চমক দেবে, নাকি আইনি আশঙ্কায় অন্য পথে হাঁটবে?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)