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মায়ের গলাকাটা দেহের পাশেই শুয়ে ছয়ের মেয়ে! রিষড়ায় বীভৎসতা, দরজা খুলতেই হাড়হিম দৃশ্য

Rishra Housewife Murder: গতকালই মেয়েকে নিয়ে  স্কুলে যাওয়ার সময় মনিকা বলেছিলেন যে তিনি ও মেয়ে ভালো আছেন। তারপরই রাতে এই ঘটনা।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jun 27, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:13 PM IST
মায়ের গলাকাটা দেহের পাশেই শুয়ে ছয়ের মেয়ে! রিষড়ায় বীভৎসতা, দরজা খুলতেই হাড়হিম দৃশ্য
Image Credit: মনিকা সরকারSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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