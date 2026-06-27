/মায়ের গলাকাটা দেহের পাশেই শুয়ে ছয়ের মেয়ে! রিষড়ায় বীভৎসতা, দরজা খুলতেই হাড়হিম দৃশ্য

বিধান সরকার: বিছানা ভেসে গিয়েছে রক্তে। পাশে শুয়ে বছর ছয়ের মেয়ে। রিষড়ায় হাড়হিম খুন গৃহবধূ। ঘর থেকে উদ্ধার গলাকাটা মৃতদেহ। মৃতের নাম মনিকা সরকার(৩২)। পলাতক স্বামী দীপঙ্কর। অভিযুক্ত পলাতক স্বামীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস।
স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, রিষড়া ৩ নম্বর গভর্মেন্ট কলোনি প্রাথমিক স্কুলের পাশে ভাড়া বাড়িতে ৬ বছরের মেয়েকে নিয়ে একাই থাকতেন মনিকা। তাঁর স্বামী দীপঙ্কর সরকার দিল্লিতে থাকেন। কয়েকদিন আগে রিষড়ার বাড়িতে আসেন দীপঙ্কর। আর তারপরই কাল রাতে কথা কাটাকাটি ও জোরে জোরে চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পান প্রতিবেশীরা।
এরপরই আজ সকালে ঘরের ভিতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে গেটের তালা ভাঙেন প্রতিবেশীরা। দরজা খুলে দেখেন, ঘরের ভিতর ভয়ংকর দৃশ্য! বিছানায় পড়ে বছর বত্রিশের মনিকার গলাকাটা মৃতদেহ। পাশে শুয়ে বছর ছয়েকের মেয়ে। এরপরই খবর যায় রিষড়া থানায়। পুলিস এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।
যে ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সেই ঘরে একটা শাড়ি ঝুলতে দেখা যায়। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন করে তারপর গলা কেটে মৃত্য়ু নিশ্চিত করা হয়। ঘটনার পর থেকে নিহত গৃহবধূর স্বামী দীপঙ্কর পলাতক। মৃত বধূর স্বামীর কোনও খোঁজ এখনও পর্যন্ত মেলেনি। খুনের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে রিষড়া থানার পুলিস।
স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, গতকালই স্কুলে মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার সময় মনিকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁদের। জিজ্ঞাসা করায় মনিকা তাঁদের জানান যে তিনি ও মেয়ে ভালো আছেন। তারপরই রাত একটা-দেড়টার দিকে এই ঘটনা ঘটে সম্ভবত। তবে কী কারণে এই খুন? সেই বিষয়ে এখনও নিশ্চত করে কিছুই জানা যায়নি। খুনের কারণ ও মোটিভ পুরোটাই ধোঁয়াশা।
খুনের পিছনে কি শুধুই দাম্পত্য কলহ নাকি সম্পর্কের টানাপোড়েন? সম্পর্কে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি? যার জেরেই খুন হতে হল মনিকাকে? পরকীয়ার জেরেই কি খুন মনিকা? মনিকা না দীপঙ্কর, কে জড়িয়ে পড়েছিলেন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে? তদন্তে নেমে এই সব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছে পুলিস। সব সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
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