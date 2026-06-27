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মনিকাকে মেরেই দীপঙ্কর সোজা... ভয়ংকর ১৮০ ডিগ্রি মোড় রিষড়া খুনে! একরাতেই গোটা পৃথিবী উলটপালট ছয়ের মেয়ের

Rishra Housewife Murder Update: স্ত্রী মনিকা সরকারকে খুনের পর থেকেই পলাতক ছিলেন স্বামী দীপঙ্কর সরকার। তারপর তাঁর খোঁজ মেলে বেলগাছিয়া মেট্রোয়। জানা যায়, দীপঙ্কর সরকার... একদিনেই দম্পতির ছয়ের মেয়ের সব শেষ।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jun 27, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:00 PM IST
মনিকাকে মেরেই দীপঙ্কর সোজা... ভয়ংকর ১৮০ ডিগ্রি মোড় রিষড়া খুনে! একরাতেই গোটা পৃথিবী উলটপালট ছয়ের মেয়ের
Image Credit: মনিকা সরকার ও দীপঙ্কর সরকারSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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