/মনিকাকে মেরেই দীপঙ্কর সোজা... ভয়ংকর ১৮০ ডিগ্রি মোড় রিষড়া খুনে! একরাতেই গোটা পৃথিবী উলটপালট ছয়ের মেয়ের

বিধান সরকার: রিষড়ায় গৃহবধূ খুনের ঘটনায় ১৮০ ডিগ্রি মোড়। আত্মঘাতী ফেরার স্বামী। বেলগাছিয়া মেট্রোতে আত্মঘাতী স্বামী দীপঙ্কর সরকার। স্ত্রী মনিকা সরকারকে খুনের পর থেকেই পলাতক ছিলেন স্বামী দীপঙ্কর সরকার। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিস। শেষে জানা যায় যে বেলগাছিয়া মেট্রোয় আত্মঘাতী হয়েছেন দীপঙ্কর। বেলগাছিয়া মেট্রোয় উদ্ধার হয় দীপঙ্করের দেহ।
চন্দননগর পুলিসের বক্তব্য
দীপঙ্কর সরকারের আত্মঘাতী হওয়ার খবর জানিয়েছে চন্দননগর পুলিস। চন্দননগর পুলিস জানিয়েছে, আজ (২৬/০৬/১৭) সকালে হুগলি জেলার রিষড়া থানার অন্তর্গত ৩ নম্বর নতুনগ্রাম এলাকার বাসিন্দা দীপঙ্কর সরকারের স্ত্রী শ্রীমতি মনিকা ওঝা সরকারের(৩২) মৃতদেহ তাঁর ভাড়াবাড়ির শোওয়ার ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। তাঁর গলায় একটি কাটা দাগ পাওয়া গেছে। মৃতার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে তাঁর স্বামীই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে, বিএনএস (BNS)-এর ৮৫/১০৩(১) ধারায় রিষড়া থানায় ১৬৮/২৬ নম্বর মামলা রুজু করা হয়। এফআইআর-এ নাম থাকা অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি চালানোর সময় জানা যায় যে, অভিযুক্ত দীপঙ্কর সরকার উলটোডাঙা থানার অন্তর্গত বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে আত্মহত্যা করেছেন।
কেন খুন মনিকাকে?
মনিকার পরিবারের অভিযোগ ও পুলিস সূত্রে খবর, স্ত্রীর বিবাহ বহিঃভূত সম্পর্ক রয়েছে, এই সন্দেহেই তাকে খুন করেন দীপঙ্কর। রিষড়া ৩ নম্বর গভর্মেন্ট কলোনি প্রাথমিক স্কুলের পাশে ভাড়া বাড়িতে ৬ বছরের মেয়েকে নিয়ে একাই থাকতেন মনিকা। তাঁর স্বামী দীপঙ্কর সরকার দিল্লিতে থাকতেন। আজ সকালে বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় মনিকা সরকারের দেহ। বিছানা ভেসে যাচ্ছিল রক্তে। আর পাশেই শুয়েছিল বছর ছয়ের মেয়ে। হাড়হিম খুনের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।
প্রতিবেশীরা জানান, কয়েকদিন আগে রিষড়ার বাড়িতে আসেন দীপঙ্কর। আর তারপরই কাল রাতে কথা কাটাকাটি ও জোরে জোরে চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পান তাঁরা। এরপরই আজ সকালে ঘর থেকে উদ্ধার হয় মনিকা সরকারের গলাকাটা মৃতদেহ। ওদিকে দেখা যায়, ঘরে নেই স্বামী দীপঙ্কর,পলাতক তিনি। অভিযুক্ত স্বামীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিস। তখনই সামনে আসে বেলগাছিয়া মেট্রোয় তাঁর আত্মঘাতী হওয়ার খবর।
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