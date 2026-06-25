/রিষড়ায় জগদ্ধাত্রী পুজোর জমিও দখল? ভাইরাল ভিডিয়োতে তোলপাড়

বিধান সরকার: এক-দু'বছর নয়, সত্তর বছর। যে জমিতে জগদ্ধাত্রী পুজো হয়, সেই জমি নাকি বিক্রি হয়ে গিয়েছে! মূর্তির কাঠামো ফেলার দেওয়ার অভিযোগে শোরগোল রিষড়ায়। পুজো কমিটির সদস্যদের সঙ্গে যাঁরা জমি কিনেছেন, তাঁদের বাকবিতন্ডার ভিডিয়ো ভাইরাল।
স্থানীয় সূত্রে খবর, রিষড়ার দেওয়ানজী পল্লীতে জগদ্ধাত্রী পুজো করছে যুবক সংঘ জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। মূর্তি কাঠামো ঢেকে রাখা ছিল বেদির উপর। অভিযোগ, গতকাল বুধবার সেই কাঠামো উলটে ফেলে দেওয়া হয়। পুজো কমিটির সদস্য়দের দাবি, ওই জমি কারও একার নয়। অনেক শরিক। পাশেই একটি জলাশয় ছিল। সেটিই ভরাট করে ফেলা হয়েছে।লকারা করছে এসব? অভিযোগ, গতকাল বুধবার একদল লোক এসে দাবি করে যে, তাঁরা ওই জমি কিনেছেন। জমিটি পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলা হবে। পুজো কমিটি লোকেরা বাধা দেন। এরপর দু'পক্ষের মধ্য়ে শুরু হল তুমুল বাক-বিতণ্ডা। সেই সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।
পুজোর কমিটি সদস্য়দের প্রশ্ন, সব শরিকের অনুমতি ছাড়া কীভাবে জমি বিক্রি করা হল? স্থানীয় আশ্রমের মহারাজ স্বামী নির্গুনানন্দজি মহারাজকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছে পুজো কমিটি। স্বামীজি বলেন, 'সব নিয়ম মেনে এতদিন ওরা পুজো করেছে। তাহলে বাধা কোথায়'? পুলিস অবশ্য জানিয়েছে. থানায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।
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