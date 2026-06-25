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রিষড়ায় জগদ্ধাত্রী পুজোর জমিও দখল? ভাইরাল ভিডিয়োতে তোলপাড়

Rishra Jagaddhatri Puja dispute: পুজো কমিটির সদস্য়দের দাবি, ওই জমি কারও একার নয়। অনেক শরিক। পাশেই একটি জলাশয় ছিল। সেটিই ভরাট করে ফেলা হয়েছে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 25, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:32 PM IST
রিষড়ায় জগদ্ধাত্রী পুজোর জমিও দখল? ভাইরাল ভিডিয়োতে তোলপাড়
Image Credit: রিষড়ায় জগদ্ধাত্রী পুজোর জমিও দখল?Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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