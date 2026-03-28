Howrah Train Cancellation: যাঁরা যাতায়াত করেন চোখ রাখুন, হাওড়ায় রাত থেকেই বন্ধ ট্রেন

Howrah Train Cancellation: যাঁরা যাতায়াত করেন চোখ রাখুন, হাওড়ায় রাত থেকেই বন্ধ ট্রেন
Howrah Main Line Train Cancellation: রিষড়া আন্ডারপাসের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজের জন্য আজ রাত ১০:৪০ থেকে কাল সকাল ৭টা পর্যন্ত হাওড়া মেইন লাইনে কোনো ট্রেন চলবে না। বাতিল করা হয়েছে একগুচ্ছ লোকাল। যাতায়াতের আগে ট্রেনের সময়সূচী অবশ্যই দেখে নিন। রিষড়াবাসীর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে খুব শীঘ্রই।
বিধান সরকার: দীর্ঘ ১৬ বছরের অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে। অবশেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে রিষড়া রেল আন্ডারপাসের কাজ। আর সেই নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই আজ শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত হাওড়া মেইন লাইনে বড়সড় পাওয়ার ব্লকের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। এর ফলে আজ রাত ১০:৪০ মিনিট থেকে কাল রবিবার সকাল ৭টা পর্যন্ত এই রুটে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।
আরও পড়ুন- Mamata Banerjee-Abhishek Banerjee: জোড়া বিপদে রক্ষা: মঞ্চে উঠতে গিয়ে ধাক্কা খেলেন মমতা, অভিষেকের সভায় আগুন
কেন এই পাওয়ার ব্লক? রিষড়া স্টেশনের ধারের লেভেল ক্রসিং গেটটি স্থানীয় বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রীদের কাছে এক বড় যন্ত্রণার নাম। গেট পড়লে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকতে হয় শহরবাসীকে। ২০০৯ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্ডারপাসের ঘোষণা করেছিলেন। দীর্ঘ টালবাহানার পর গত কয়েক বছর ধরে কাজ চললেও তার গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। তবে রেল সূত্রের খবর, ২০২৬ সালের মধ্যেই এই আন্ডারপাস উপহার পেতে চলেছেন রিষড়াবাসী। বর্তমানে কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে হওয়ায় জোরকদমে গার্ডার বসানোর কাজ চলবে আজ রাতে।
পূর্ব রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আজ রাত ১০:৪০ থেকে কাল সকাল ৭টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত শাখাগুলিতে একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে:
হাওড়া-ব্যান্ডেল ও হাওড়া-বর্ধমান (মেইন লাইন)
হাওড়া-তারকেশ্বর ও হাওড়া-আরামবাগ লাইন
হাওড়া-শেওড়াফুলি সেকশন
আরও পড়ুন- IFCI scam: ৬,৮৫৫ কোটির অন্ধকার গলিতে কেন্দ্রের সরকারি সংস্থা IFCI: বিরাট দুর্নীতির পর্দাফাঁস
যাত্রীদের সুবিধার্থে প্রতিটি স্টেশনে নিরন্তর মাইকিং করা হচ্ছে। তবে রবিবার সকাল ৭টার পর ট্রেন চলাচল শুরু হলেও বেশ কিছু সময় পর্যন্ত ট্রেনের সংখ্যা কম থাকবে। ফলে ছুটির দিনের সকালেও যাত্রীদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
রিষড়া পুরসভা ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সাময়িক অসুবিধা মেনে নিলে ভবিষ্যতে রেলগেটের দুঃসহ যানজট থেকে চিরতরে মুক্তি পাবেন শহরবাসী।
