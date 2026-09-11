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রাজনীতির বড় খবর: নন্দীগ্রামে ঋতব্রত শিবিরের প্রার্থী কে? চমকে দেওয়া নাম বললেন বিরোধী দলনেতা

Nandigram By Election: ঋতব্রতর কথায়, দলের তরফে ইতোমধ্যেই প্রার্থী তালিকা ও নির্বাচনী সমীকরণ তৈরি রাখা হয়েছে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ময়দানে নামলে তাঁরা নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে আসবেন। এমনকি তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামের মাটিতে লড়াই করলে তাঁদের শিবির পরোক্ষভাবে তাঁর পথ সুগম করতে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে।  

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 11, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:49 PM IST
রাজনীতির বড় খবর: নন্দীগ্রামে ঋতব্রত শিবিরের প্রার্থী কে? চমকে দেওয়া নাম বললেন বিরোধী দলনেতা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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