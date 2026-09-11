/রাজনীতির বড় খবর: নন্দীগ্রামে ঋতব্রত শিবিরের প্রার্থী কে? চমকে দেওয়া নাম বললেন বিরোধী দলনেতা

সৌমেন ভট্টাচার্য: উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল শিবির। আখরুজ্জামানের পর এবার দলের প্রধান মুখ তথা বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, নন্দীগ্রামে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে প্রার্থী হলে তাঁর বিরুদ্ধে তাঁরা কোনও প্রার্থী দেবেন না।
শুক্রবার সকালে জরুরি কাজে দিল্লি যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই রাজনৈতিক অবস্থানের কথা ঘোষণা করেন।
মমতার জন্য প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের বার্তা
বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নন্দীগ্রাম আসনে তাঁদের দলের প্রস্তুতি চূড়ান্ত হলেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি শেষ পর্যন্ত এখান থেকেই ভোটে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন, তবে তাঁরা নিজেদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেবেন।
ঋতব্রতর কথায়, দলের তরফে ইতোমধ্যেই প্রার্থী তালিকা ও নির্বাচনী সমীকরণ তৈরি রাখা হয়েছে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ময়দানে নামলে তাঁরা নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে আসবেন। এমনকি তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামের মাটিতে লড়াই করলে তাঁদের শিবির পরোক্ষভাবে তাঁর পথ সুগম করতে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে।
ঋতব্রতর অবস্থান
এর আগে ঋতব্রত তৃণমূলের অন্যতম নেতা আখরুজ্জামান দাবি করেছিলেন, নন্দীগ্রামে পরাজিত হওয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক জীবনের একটি বড় ক্ষত। তাঁর অসমাপ্ত স্বপ্নপূরণের সুযোগ করে দিতে এবং বিজেপি-বিরোধী শক্তিকে এক জায়গায় রাখতে মমতা দাঁড়ালে তাঁরা সরে দাঁড়াবেন।
এদিন দিল্লি উড়ে যাওয়ার আগে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত আখরুজ্জামানের সেই বক্তব্যের উপরেই দলের আনুষ্ঠানিক সিলমোহর দিলেন। তিনি বুঝিয়ে দেন, তৃণমূলের অন্দরে নেতৃত্বের টানাপোড়েন ও প্রতীক সংক্রান্ত আইনি জটিলতা থাকলেও নন্দীগ্রামের জমিতে মমতার লড়াইকে তাঁরা খোলামেলা ময়দান ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।
রাজনৈতিক তাৎপর্য ও ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বিবৃতির নেপথ্যে রয়েছে গভীর কৌশলী চাল:
ভোট কাটাকাটি এড়ানো: বিরোধী শিবিরের ভোট যাতে ভাগ না হয়ে সরাসরি শাসকদলের সুবিধা করে না দেয়, তা নিশ্চিত করা।
নৈতিক চাপ সৃষ্টি: মমতাকে প্রার্থী হওয়ার রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে কালীঘাট শিবিরকে সিদ্ধান্তের কাঠগড়ায় তোলা।
আসল তৃণমূলের ইমেজ তৈরি: নিজেদের দলের প্রতিষ্ঠাতা নেত্রীর প্রতি সম্মান অটুট রেখে বৃহত্তর রাজনৈতিক লড়াইয়ে নিজেদের প্রাসঙ্গিক রাখা।
নির্বাচন কমিশনের প্রতীক বিষয়ক বৈঠকের ঠিক আগেই ঋতব্রতর এই বক্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি করেছে। এখন দেখার, ঋতব্রত শিবিরের এই প্রচ্ছন্ন সমর্থনের প্রস্তাবে কালীঘাট শিবির কী ভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় নন্দীগ্রামের নির্বাচনী ময়দানে পা রাখেন কি না।
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