/Ritabrata Banerjee: ওদের দায়-দায়িত্ব কিছুই নেব না, উলুবেড়িয়া পুরসভার একাধিক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ঋতব্রত

শুভাশিস মণ্ডল: উলুবেড়িয়া পৌর এলাকার তৃণমূলের কিছু কাউন্সিলর বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ, আমি এর দায়ও নেব না দায়িত্বও নেব না। মৌচাকে ঢিল পড়েছে। দরকার হলে সাধারণ মানুষ অভিযোগ প্রশাসনকে জানান। বললেন, উলুবেড়িয়া পূর্বের তৃণমূলের নব নির্বাচিত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভোটের জেতার পর উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে এলাকায় আর দেখা যাচ্ছে না। এরকম একটি পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার অভিযোগ ওঠে। এর জন্য উলুবেড়িয়া তৃণমূল দলের একাংশকে দায়ী করলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, যিনি করছেন তিনি তৃণমূলেরই। হয়তো মৌচাকে ঢিল পড়েছে তাই এসব করছে।
প্রার্থী হওয়ার পরে তিনি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার হয়েছিলেন। দীর্ঘদিনের রাজনীতিবিদ হওয়ায় কিছুটা বুঝে গেছিলেন তিনি। কার্যত এখন তা স্বীকার করে নিলেন। এমনটাই জানান উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।
ঋতব্রত বলেন, আমি বহিরাগত প্রার্থী বলে সমস্যা, না মৌচাকে ঢিল পড়ে যাওয়ায় সমস্য! উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ার পরেই উলুবেড়িয়া তৃণমূলের একাংশের যে সমস্যা হয়েছিল তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। তিনি বলেন, উলুবেড়িয়ায় পৌর ওয়ার্ডে প্রচারের সময় সেখানকার কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ক্ষোভ উগরে দেন। দলের মিটিংয়ে দলের কর্মীরাই ওইসব কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। রেজাল্ট বেরোতেই দেখা গেছে আমি জয়লাভ করলেও মানুষ ঠিক অভিযোগ করেছিলেন। তাহলে বিষয়টা পরিষ্কার। আমি নতুন এসে দেখলাম ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ। তিনি কী করেছেন আমি তার দায়ও নেব না দায়িত্বও নেব না। যদি সত্যি কোন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তবে আমি প্রশাসনকে বলব তার বিরুদ্ধে তদন্ত হোক। আমি কারও মন রাখার জন্য কথা বলতে পারব না বা তোয়াজ করে চলতে পারব না। সাদাকে সাদা কালো কে কালো বলব। জয় লাভের পরে বেশ কয়েকটি ঘটনায় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। এদের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ থাকে মানুষকে বলব প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে। সেখানে যেন অভিযোগ করে। আর আমার যেখানে জানানোর সেখানে আমি জানিয়ে দেব।
