Mamata TMC Split: 'যুবরাজ' বিরোধী ক্ষোভে ২ টুকরো তৃণমূল, ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা করতে চেয়ে স্পিকারকে চিঠি ৫৮ তৃণমূল বিধায়কের

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রবীর চক্রবর্তী: বিধানসভা ভোটে ভূমিধস পরাজয়ের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা করে ভেঙে গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করার সুপারিশ করার পরই সক্রিয় হয়ে ওঠে দলের বিক্ষুব্ধ শিবির। তাঁরাই আসল তৃণমূল, এমনটা দাবি করে বিধানসভা স্পিকারের কাছে বিরোধী দলের মর্যাদা পাওয়ার জন্য চিঠি দিলেন সাসপেন্ডেড বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।
কী রয়েছে সেই চিঠিতে? চিঠিতে রয়েছে তৃণমূলের ৫৮ বিধায়কের সই। বিরোধী দলের মর্যাদা পেতে গেলে চাই ৫৩ বিধায়কের সমর্থন। ফলে সেই দিক থেকে দেখলে বিরোধী দলের মর্যাদা পেতে চলেছে ঋতব্রতর নেতৃত্বে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী। মহারাষ্ট্রের কায়দায় ভেঙে গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। আর এইসবের পেছনে রয়েছে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের উপর দলের ক্ষোভ।
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায় যে চিঠি স্পিকারকে দিয়েছেন সেখানে রয়েছে মূলত ৩ পয়েন্ট। সূত্রের খবর, এগুলি হল, আমরাই আসল তৃণমূল, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দলনেত্রী। অন্যদিকে, উপ বিরোধী দলনেত্রী শিউলি সাহা। জাভেদ খান বিশেষ দায়িত্বে। মুখ্য সচেতক হচ্ছেন আখরুজ্জামান। এখন প্রশ্ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী হবে? আত্মপ্রকাশ করবে নতুন তৃণমূল? জোড়াফুল থাকবে কাদের হাতে?
গত পনের বছরের শাসনের পর এভাবে দলটা রাতারাতি এভাবে মুখ থুবড়ে পড়বে তা হয়তো বহু তৃণমূল সমর্থক আশা করেননি। পাশাপাশি, আরও একটি বিষয় হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় যেভাবে দল চালাতেন তার বিরুদ্ধে কট্টর বিরোধিতা উঠে আসছিল। ঋতব্রতর কথাতেই তা অনেকটা স্পষ্ট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইও বিরোধিতা করেছেন।
আজ বিধানসভায় আসা বহু বরিষ্ঠ বিধায়কের বাক্তব্য, রীতিমতো লড়াই করে তারা ভোটে জিতেছেন, সবার আত্মসম্মান রয়েছে। সেই আত্মসম্মান বাঁচাতেই তারা বিধানসভা গিয়েছেন। তৃণমূলের একটি বড় অংশের বিধায়কের এই কার্যকলাপে তৃণমূল শিবির ৫৮-২০ তে ভেঙে গেল। জানা যাচ্ছে, আজ বিধানসভায় উপস্থিতি ছিলেন।
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,সন্দীপন সাহা, সাবিনা ইয়াসমিন, কাজল শেখ, চন্দ্রনাথ সিনহা, নিয়ামত শেখ, শিউলি সাহা, জাভেদ খান, মহম্মদ নূর আলম, সমীর পাঁজা, তাপস মাইতি, অরূপ রায়-সহ বহু নেতা। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ঋতব্রত-সহ বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতারা কি দলত্যাগ বিরোধী আইনে পড়বেন? বিশেষজ্ঞদের যুক্তি, তৃণণূলের দুই তৃতীয়াংশ বিধায়কের সমর্থন ঋতব্রতদের রয়েছে। তাই দলত্য়াগ বিরাধী আইনে তারা পড়বেন না।
তৃণমূল নেতা তন্ময় ঘোষ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একে অপরের পরিপূরক। মমতা ছাড়া তৃণমূল হয় কিনা তা আমি মনে করি না। কেউ কি ভাবতে পারেন? অন্য দল হতে পারে, তৃণমূল কংগ্রেস নয়।
দলের এমন পরিণতিতে তৃণমূল নেতা ঋজু দত্ত বলেন, একটা কথা স্পষ্ট যে দলের মধ্যে কোনও গণতন্ত্র ছিল না। এতদিনের থ্রট কালচার, দুর্বব্যহার, সাংসদ বিধায়কদের চাকরের মতো ট্রিট করার ফল ফলছে। চার ভাগের তিন ভাগ এক কথা বলছে আর যুবরাজ ঠিক বলছে। এখন মমতাদিকে মানতে হবে যে অভিষেকের দল চালনা ভুল ছিল।
তৃণমূলে এম চিড় ধরা নিয়ে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, ওঁরা একটা চিঠি দিয়েছেন। আমরা একটি চিঠি দিয়েছি। যারা জিতেছেন এবং যারা এটা করলেন তারা কেই নির্দল হিসেবে জেতেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে তারা জিতেছেন। এরা কাকে মানছেন না? শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে? উনি ১০ বারের বিধায়ক। আর সিপিএম হয়ে তৃণমূলে লালিত পালিত একজন এরকম করলেন। তিনি হবেন বিরোধী দলনেতা! এর থেকেই বোঝা যায় একটি প্রভাবশালী মহল ও স্বার্থান্বেষী চক্র এর পেছনে রয়েছে। কর্মী সমর্থকরা সব দেখছেন। বাকীটা আইন মেতাবেক দল দেখবে।
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