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  • /Mamata TMC Split: যুবরাজ বিরোধী ক্ষোভে ২ টুকরো তৃণমূল, ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা করতে চেয়ে স্পিকারকে চিঠি ৫৮ তৃণমূল বিধায়কের

Mamata TMC Split: 'যুবরাজ' বিরোধী ক্ষোভে ২ টুকরো তৃণমূল, ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা করতে চেয়ে স্পিকারকে চিঠি ৫৮ তৃণমূল বিধায়কের

TMC Breaks Down: ঋজু দত্ত বলেন, একটা কথা স্পষ্ট যে দলের মধ্যে কোনও গণতন্ত্র ছিল না। এতদিনের থ্রট কালচার, দুর্বব্যহার, সাংসদ বিধায়কদের চাকরের মতো ট্রিট করার ফল ফলছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 03, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 02:53 PM IST
Mamata TMC Split: 'যুবরাজ' বিরোধী ক্ষোভে ২ টুকরো তৃণমূল, ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা করতে চেয়ে স্পিকারকে চিঠি ৫৮ তৃণমূল বিধায়কের

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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