/উপনির্বাচনের আগে প্রতীক ও দলের নাম পেল ঋতব্রতশিবির: নতুন নাম কী হল? প্রতীক কী? বড় খবর

রাজীব চক্রবর্তী ও শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: রাজ্যের সবথেকে বড় খবর। উপনির্বাচনের আগে 'খাম' প্রতীক পেল ঋতব্রত শিবির। নাম হল ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস। ইতোমধ্যেই নির্বাচন কমিশনে বিকল্প নাম জমা করেছিল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। ইমেলের মাধ্যমে তারা তাদের ৩ টি পছন্দের নাম জানিয়ে দিয়েছিল। ঋতব্রত শিবিরের পছন্দের তালিকায় সবার উপরে ছিল ন্যাশনালিস্ট তৃণমূল কংগ্রেস। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী তৃণমূল কংগ্রেস। দ্বিতীয় নাম হল ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস বা গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস। আর তৃতীয় নাম হল, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস। তবে সব শেষে নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর ঋতশিবির তাঁদের পছন্দমত 'ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস' নাম পেল।
গতকাল রাতেই ইমেল মারফত তিনটি বিকল্প দলের নাম এবং কমিশনের ‘ফ্রি সিম্বল’ তালিকা থেকে বেশ কিছু প্রতীক বেছে নিয়ে তা কমিশনকে জানানো হয়েছিল। টর্চ, খাম আর পেন্সিল বক্স এই তিনটি সিম্বল দিয়েছিল। তার মধ্যে খাম চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পেল।
এদিকে রাজনৈতিক এই টানাপোড়েনের মাঝেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ পোস্ট করেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, রাজনীতি এক স্থায়ী লড়াই-- যেখানে প্রতি মুহূর্তে স্বার্থ ও অগ্রাধিকার বদলে যায়। একই সঙ্গে ভারতীয় সংবিধান ও গণতন্ত্রের শাশ্বত মূল্যবোধের জয়গান গেয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে নতুন নাম ও প্রতীককে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে চাপানউতোর তুঙ্গে
মমতা তৃণমূলও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের পর বৃহস্পতিবার রাতে ইমেলের মাধ্যমে দলের তিনটি বিকল্প নাম ও তিনটি প্রতীকের প্রস্তাব জমা দিয়েছিল। দলের নামের ক্ষেত্রে মমতা শিবির যে তিনটি প্রস্তাব দিয়েছে- মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মমতা, তৃণমূল মমতা কংগ্রেস।
প্রতীকের ক্ষেত্রেও চমক রয়েছে। কমিশনের ‘ফ্রি সিম্বল’-এর তালিকা থেকে যে তিনটি প্রতীক চেয়েছে, তার মধ্যে দু’টি খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে। প্রস্তাবিত প্রতীকের মধ্যে রয়েছে ক্রিকেট ব্যাট এবং ফুটবল খেলছেন এমন খেলোয়াড়ের প্রতীক। তৃতীয় প্রতীকটি নিয়ে এখনও বিস্তারিত প্রকাশ্যে আসেনি। উল্লেখ্য, তৃণমূলের নাম ও ‘জোড়াফুল’ প্রতীক নিয়ে দুই শিবিরের বিরোধের জেরে নির্বাচন কমিশন আপাতত ‘অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস’ নাম এবং জোড়াফুল প্রতীক ফ্রিজ করেছে। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট শিবির এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির--দুই পক্ষকেই আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য আলাদা নাম ও প্রতীক বেছে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, দুই পক্ষকেই তিনটি করে বিকল্প নাম এবং তিনটি করে ‘ফ্রি সিম্বল’ প্রস্তাব করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকা খতিয়ে দেখে কমিশন প্রতিটি শিবিরের জন্য একটি নাম ও একটি প্রতীক বরাদ্দ করবে। যদি দুই পক্ষ একই নাম বা প্রতীক চেয়ে থাকে, তাহলে সেটি কাউকেই দেওয়া হবে না। এই পরিস্থিতিতে মমতা শিবিরের প্রস্তাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, জোড়াফুল প্রতীক আপাতত ব্যবহার করতে না পারলেও নতুন দলের নামের মধ্যে ‘তৃণমূল’ পরিচয় ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনটি নামেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন হওয়ার কথা। সেই ভোটের আগে নির্বাচন কমিশন শেষ পর্যন্ত কোন নাম ও প্রতীক অনুমোদন করে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)