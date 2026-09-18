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উপনির্বাচনের আগে প্রতীক ও দলের নাম পেল ঋতব্রতশিবির: নতুন নাম কী হল? প্রতীক কী? বড় খবর

Ritabrata Camp new party name and symbol: গতকাল রাতেই ইমেল মারফত তিনটি বিকল্প দলের নাম এবং কমিশনের ‘ফ্রি সিম্বল’ তালিকা থেকে বেশ কিছু প্রতীক বেছে নিয়ে তা কমিশনকে জানানো হয়েছিল। টর্চ, খাম আর পেন্সিল বক্স এই তিনটি সিম্বল দিয়েছিল। তার মধ্যে খাম চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পেল।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 18, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:29 PM IST
উপনির্বাচনের আগে প্রতীক ও দলের নাম পেল ঋতব্রতশিবির: নতুন নাম কী হল? প্রতীক কী? বড় খবর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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