Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Big Breaking: দখল হয়ে গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস! সাসপেন্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

Big Breaking: দখল হয়ে গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস! সাসপেন্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

Abhishek Banerjee Suspended: নিউটাউনের একটি হোটেলে বৈঠকে বসেছিলেন বিদ্রোহী তৃণমূল নেতারা। বৈঠকে ছিলেন তৃণমূলের ৬০ বিদ্রোহী বিধায়ক

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 22, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:54 PM IST
Big Breaking: দখল হয়ে গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস! সাসপেন্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Big Breaking: সাসপেন্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাঁকা হচ্ছে মমতা শিবির
TMC Split36 min ago
2
Mamata Banerjee40 min ago
3
Suvendu Adhikari58 min ago
4
UNESCO Durga Puja controversy59 min ago
5
Next UK PM1 hr ago