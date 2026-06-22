/Big Breaking: দখল হয়ে গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস! সাসপেন্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৬০ বিধায়কের একটি দল এখন বিক্ষুব্ধ শিবিরে। তাদের দাবি, তারাই আসল তৃণমূল কংগ্রেস। ঋতব্রত খোদ বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি পরামর্শদাতা হিসেবে চান। সেই তৃণমূলের ঋতব্রত শিবির দল থেকে সাসপেন্ড করল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এমনটাই সূত্রের খবর।
সূত্রের খবর, বিদ্রোহী তৃণমূলের চেয়ারম্যান এখন অরূপ রায়। সহ-সভাপতি করা হয়েছে ফিরহাদ হাকিম ও অরূপ বিশ্বাসকে। এমনও খবর রয়েছে যে ঋতব্রত তৃণমূলের চেয়ারপার্সনের পদ থেকে অপসারিত খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋতব্রত তৃণমূলের ২০ জনের কমিটি ও ১০ জনের একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। সবেমিলিয়ে তৃণমূল রয়েছে। নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনটাই খবর। মমতার চেয়ারে এখন অরূপ রায়।
নিউটাউনের একটি হোটেলে আজ বৈঠকে বসেছিলেন বিদ্রোহী তৃণমূল নেতারা। বৈঠকে ছিলেন তৃণমূলের ৬০ বিদ্রোহী বিধায়ক, ছিলেন ৭০ জন বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলর। নতুন অফিসও নেওয়া হচ্ছে নয়া তৃণমূলের।
এনিয়ে দেবাশিস কুমার বলেন, আমি দলের মুখপাত্র নই। এনিয়ে কিছু বলতে পারব না। আজ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের স্পেশাল সেশন ছিল তাই এসেছিলাম। যে দশ জনের কমিটি হয়েছে সেই কমিটির মেম্বার আমি নই। তাই কিছু বলতে পারছি না। যারা মেম্বার হয়েছেন তারা বলতে পারবেন।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের কার্যত দখল নিল ঋতব্রতর তৃণমূল। ২৮ বছর ধরে চলা তৃণমূল কংগ্রেস চলে গেল ঋতব্রতর হাতে। কে নেই সেই দলে? সেই ঋতব্রতর তৃণমূলই সাসপেন্ড করল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের পর যখন বিরোধী দলনেতা নির্বাচন হয় তারই প্রাক্কালে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৫৯ জন বিধায়ক বিরোধী শিবির হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত হিসেবে উঠে আসে। ঋতব্রত দাবি করেছিলেন তাদের সঙ্গে রয়েছেন আরও অনেকে। শোভনদেবকে বিরোধী দলনেতা করার আবেদন করে তৃণণূল কংগ্রেস। ফলে কে হবেন বিরোধী দলনেতা তা নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত মামলা ওঠে হাইকোর্টে।
এদিকে, লোকসভায় তৃণমূলের ২৮ জন সাংসদের শিবিরেও ভাঙন ধরে যায়। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্ব একদল সাংসদ দেখা করেন স্পিকার ওম বিড়লার কাছে। তাঁরা দাবি করেন তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন ২০ জন সাংসদ। পরে অবশ্য তাঁরা অন্য দলে যোগদান করেন। ফলে রাজ্যে ও কেন্দ্রে ফালাফালা হয়ে যায় তৃণমূল কংগ্রেস। এবার একপ্রকার পদ হারালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
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