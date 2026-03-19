Bardhaman Accident: জাতীয় সড়কে হাড়হিম করা ভয়ংকর দুর্ঘটনা: লরি-গাড়ির মাঝে দুমড়ে মুচড়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স

road accident: পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন অ্যাম্বুলেন্স চালক ও পর্যটকরা। তবে লরি, অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাইভেট কারের এই ত্রিমুখী সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয়েছেন এক অ্যাম্বুলেন্স অ্যাটেনডেন্ট। তাঁর চোখের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 19, 2026, 07:17 PM IST
অরূপ লাহা: বৃহস্পতিবার সকালে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটে গেল এক রোমহর্ষক দুর্ঘটনা। লরি, অ্যাম্বুলেন্স এবং একটি প্রাইভেট কারের মধ্যে সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই ছিল যে অ্যাম্বুলেন্সটি কার্যত দুমড়ে-মুচড়ে যায়, তবে প্রযুক্তির আশীর্বাদে বড়সড় প্রাণহানির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন চালকসহ অন্য যাত্রীরা।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা থেকে রোগী নামিয়ে সিউড়ির দিকে ফিরছিল একটি অ্যাম্বুলেন্স। বর্ধমান-বোলপুর ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের শিবদা মোড়ের কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঠিক সেই মুহূর্তেই পিছন থেকে আসা একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে।

দুর্ঘটনার অভিঘাত অত্যন্ত বেশি থাকলেও অ্যাম্বুলেন্স এবং পিছনের প্রাইভেট কার— দুটিরই এয়ারব্যাগ সময়মতো খুলে যায়। ফলে চালক ও যাত্রীরা বড় বিপদের হাত থেকে বেঁচে যান। তবে অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে থাকা অ্যাটেনডেন্ট গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর চোখের আঘাত গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

প্রাইভেট কারটিতে থাকা পাঁচজন যাত্রী কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন বেড়াতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। যান্ত্রিক সুরক্ষার কারণে তাঁরা সকলেই সুস্থ রয়েছেন। ঘটনার পর ঘাতক লরিটি পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশি তৎপরতায় সেটিকে কিছুটা দূরেই আটক করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে।

