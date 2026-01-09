Bhugarbha Rohosyo: ভূগর্ভ রহস্য! পাতাল ফুঁড়ে উঠে এল রাশি-রাশি জল! রাস্তা ফেটে পূর্ব বর্ধমানের উচালনে আচমকাই অশুভ...
Purba Bardhaman News: রাস্তায় ফাটল! আচমকাই ভেঙে ভাগ হয়ে গেল রাস্তা। শুধু তাই নয়, সেখানে ফুঁসছে জল! কোথা থেকে উঠে এল এত জলোচ্ছ্বাস? অলৌকিক কিছু? না কি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়? এ নিয়ে ভয়ংকর আতঙ্কে এলাকাবাসী। ঘটনাস্থল পূর্ব বর্ধমানের উচালন।
বর্ধমান-আরামবাগ রাজ্য সড়কে
রাস্তায় ফাটল! পূর্ব বর্ধমানের উচালনে আচমকা জলোচ্ছ্বাস। ভূগর্ভের রহস্য! বর্ধমান-আরামবাগ রাজ্য সড়কের উপর আচমকা এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি থানার উচালন এলাকায়। প্রতিদিন হাজারো যানবাহন চলার পরিচিত এই ব্যস্ত রাস্তা। সেখানে হঠাৎ করেই রাস্তার মাঝ বরাবর ফাটল ধরে। আর সেই ফাটল চিরে ফুঁসে উঠতে শুরু করল জল! প্রথমে সরু ধারায় জল বেরোলেও, অল্প সময়ের মধ্যেই তা রূপ নেয় প্রবল জলস্রোতে। রাস্তার বুক চিরে হু হু করে জল উপচে পড়তে থাকে। প্রায় এক কাঠা জায়গা জুড়ে রাস্তা ভিজে যায় জলে।
দৃশ্যতই বিস্মিত, আতঙ্কিত
আচমকা এমন দৃশ্য দেখে পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা বিস্মিত হয়ে পড়েন। শুধু বিস্মিতই হন না, তাঁরা তাঁদের মধ্যে আতঙ্কও ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা দেখে অনেকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। তবে কেউ কেউ মোবাইল ফোনে সেই দৃশ্য বন্দি করতেও ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলে দ্রুত ভিড় জমে যায়। শুরু হয় নানা জল্পনা। কেউ মনে করেন ভূগর্ভস্থ জলধারা ফেটে গিয়েছে, কেউ আবার বড়সড় কোনও বিপদের আশঙ্কা করেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ওই পথে যান চলাচল কার্যত থমকে যায়। চালকেরা সাবধানে দূর থেকেই পরিস্থিতি বুঝে গাড়ি ঘুরিয়ে নেন বা ধীরে এগোন।
পিএইচই'তে খবর
প্রথমদিকে কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারেননি, এই জল ঠিক কোথা থেকে আসছে। রাস্তার নীচে কোনও পুরনো পাইপলাইন ফেটে গিয়ে সেখান থেকে, না কি ভূগর্ভে অন্য কোনও সমস্যা তৈরি হয়েছে? সবই ছিল ধোঁয়াশার মধ্যে। অবশেষে স্থানীয় বাসিন্দারাই বিষয়টি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর (পিএইচই)কে জানান। পিএইচই দফতর থেকে জল সরবরাহ বন্ধ করা মাত্রই ধীরে ধীরে থেমে যায় রাস্তার মাঝখান থেকে উঠে আসা এই জলধারা।
তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা
আর তাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়, ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ ব্যবস্থার পাইপলাইনের ত্রুটির কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কারিগরি কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। কোথায় এবং কীভাবে পাইপলাইনে সমস্যা দেখা দিয়েছে, রাস্তার নীচে আগে থেকেই কোনও ক্ষয় বা ফাটল ছিল কি না-- সব দিক তদন্ত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। যদিও আপাতত জল বেরোনো বন্ধ হয়েছে, তবুও আতঙ্ক পুরোপুরি কাটেনি স্থানীয়দের মধ্যে। অনেকের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে আবার এমন ঘটনা ঘটলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই দ্রুত স্থায়ী ও সমাধানের দাবি করা হয়।
