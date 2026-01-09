English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Bhugarbha Rohosyo: ভূগর্ভ রহস্য! পাতাল ফুঁড়ে উঠে এল রাশি-রাশি জল! রাস্তা ফেটে পূর্ব বর্ধমানের উচালনে আচমকাই অশুভ...

Bhugarbha Rohosyo: ভূগর্ভ রহস্য! পাতাল ফুঁড়ে উঠে এল রাশি-রাশি জল! রাস্তা ফেটে পূর্ব বর্ধমানের উচালনে আচমকাই অশুভ...

Purba Bardhaman News: রাস্তায় ফাটল! আচমকাই ভেঙে ভাগ হয়ে গেল রাস্তা। শুধু তাই নয়, সেখানে ফুঁসছে জল! কোথা থেকে উঠে এল এত জলোচ্ছ্বাস? অলৌকিক কিছু? না কি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়? এ নিয়ে ভয়ংকর আতঙ্কে এলাকাবাসী। ঘটনাস্থল পূর্ব বর্ধমানের উচালন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 9, 2026, 05:17 PM IST
Bhugarbha Rohosyo: ভূগর্ভ রহস্য! পাতাল ফুঁড়ে উঠে এল রাশি-রাশি জল! রাস্তা ফেটে পূর্ব বর্ধমানের উচালনে আচমকাই অশুভ...

অরূপ লাহা: আচমকাই ভেঙে ভাগ হয়ে গেল রাস্তা (road breaks apart)। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে ফুঁসতে থাকা  জল! কোথা থেকে উঠে এল এত জলোচ্ছ্বাস? কোন অলৌকিক কাণ্ড? ভূতুড়ে কিছু (Uncanny Incident)? প্রাকৃতিক বিপর্যয় (Natural Disaster)? ভয়ংকর আতঙ্কে এলাকাবাসী।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Largest Oil Reserves: বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেলওয়ালা দেশ কোনগুলি? তেল নিয়েই কি লড়ছেন ট্রাম্প-পুতিন? ভারতের তেলের... 

বর্ধমান-আরামবাগ রাজ্য সড়কে

রাস্তায় ফাটল! পূর্ব বর্ধমানের উচালনে আচমকা জলোচ্ছ্বাস। ভূগর্ভের রহস্য! বর্ধমান-আরামবাগ রাজ্য সড়কের উপর আচমকা এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি থানার উচালন এলাকায়। প্রতিদিন হাজারো যানবাহন চলার পরিচিত এই ব্যস্ত রাস্তা। সেখানে হঠাৎ করেই রাস্তার মাঝ বরাবর ফাটল ধরে। আর সেই ফাটল চিরে ফুঁসে উঠতে শুরু করল জল! প্রথমে সরু ধারায় জল বেরোলেও, অল্প সময়ের মধ্যেই তা রূপ নেয় প্রবল জলস্রোতে। রাস্তার বুক চিরে হু হু করে জল উপচে পড়তে থাকে। প্রায় এক কাঠা জায়গা জুড়ে রাস্তা ভিজে যায় জলে। 

দৃশ্যতই বিস্মিত, আতঙ্কিত

আচমকা এমন দৃশ্য দেখে পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা বিস্মিত হয়ে পড়েন। শুধু বিস্মিতই হন না, তাঁরা তাঁদের মধ্যে আতঙ্কও ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা দেখে অনেকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। তবে কেউ কেউ মোবাইল ফোনে সেই দৃশ্য বন্দি করতেও ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলে দ্রুত ভিড় জমে যায়। শুরু হয় নানা জল্পনা। কেউ মনে করেন ভূগর্ভস্থ জলধারা ফেটে গিয়েছে, কেউ আবার বড়সড় কোনও বিপদের আশঙ্কা করেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ওই পথে যান চলাচল কার্যত থমকে যায়। চালকেরা সাবধানে দূর থেকেই পরিস্থিতি বুঝে গাড়ি ঘুরিয়ে নেন বা ধীরে এগোন।

পিএইচই'তে খবর

প্রথমদিকে কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারেননি, এই জল ঠিক কোথা থেকে আসছে। রাস্তার নীচে কোনও পুরনো পাইপলাইন ফেটে গিয়ে সেখান থেকে, না কি ভূগর্ভে অন্য কোনও সমস্যা তৈরি হয়েছে? সবই ছিল ধোঁয়াশার মধ্যে। অবশেষে স্থানীয় বাসিন্দারাই বিষয়টি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর (পিএইচই)কে জানান। পিএইচই দফতর থেকে জল সরবরাহ বন্ধ করা মাত্রই ধীরে ধীরে থেমে যায় রাস্তার মাঝখান থেকে উঠে আসা এই জলধারা। 

আরও পড়ুন: Deadly Snow Storm: ধেয়ে আসছে অবিশ্বাস্য তুষারঝড় 'এল্লি'! শীতে নয়, ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে গোটা দেশ! বরফের তলায়...

তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা

আর তাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়, ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ ব্যবস্থার পাইপলাইনের ত্রুটির কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কারিগরি কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। কোথায় এবং কীভাবে পাইপলাইনে সমস্যা দেখা দিয়েছে, রাস্তার নীচে আগে থেকেই কোনও ক্ষয় বা ফাটল ছিল কি না-- সব দিক তদন্ত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। যদিও আপাতত জল বেরোনো বন্ধ হয়েছে, তবুও আতঙ্ক পুরোপুরি কাটেনি স্থানীয়দের মধ্যে। অনেকের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে আবার এমন ঘটনা ঘটলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই দ্রুত স্থায়ী ও সমাধানের দাবি করা হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Uchalan Purba Bardhaman water mysteryBhugarbhastha Jalmysterious Incidentroad breaks apartwater comes out in UchalanPurba Bardhaman earth mysteryabyssInfernounderground waterপূর্ব বর্ধমানউচালনরাস্তা ফেটে জল
পরবর্তী
খবর

Abhishek Banerjee: কেন অ্যাইপ্যাকের অফিসে হানা? এবার মুখ খুললেন অভিষেক, বললেন...
.

পরবর্তী খবর

Mahua Moitra slams Amit Shah: 'ভালো করলেন না! আপনি পস্তাবেন অমিত শাহ', আইপ্যাকে ED...