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শহর-শহরতলি জেলা জুড়ে ঘোর দুর্যোগ! রাত থেকেই প্রবল ঝড়বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত জনজীবন

Waterlogged kolkata and Bengal: নিকাশি নেই, বৃষ্টিতে জলমগ্ন চুঁচুড়া পুরসভার মিলিটারি কলোনি। জল ঢুকেছে বাড়িতে। ব্যান্ডেল স্টেশন রোড, সাবওয়ের তলায় জল জমে যান চলাচল বন্ধ। সকাল থেকে একটানা বৃষ্টিতে জল জমেছে নীচু এলাকায়। চুঁচুড়ার ধরমপুর, পীরতলা নলডাঙায় জমা জলে দুর্ভোগে বাসিন্দারা।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 10, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:22 PM IST
শহর-শহরতলি জেলা জুড়ে ঘোর দুর্যোগ! রাত থেকেই প্রবল ঝড়বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত জনজীবন
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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