/শহর-শহরতলি জেলা জুড়ে ঘোর দুর্যোগ! রাত থেকেই প্রবল ঝড়বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত জনজীবন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাতভর ভারী বৃষ্টি। শুক্রবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে জেলা জুড়েই বৃষ্টি। শহরের ছবিটাও তথৈবচ। কোথাও যানজট, ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে গাড়ি। কোথাও নিকাশিতে সংকট। গাড়িগুলিকে নিরাপদ রাস্তায় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য মাইকিং চালাচ্ছে ট্রাফিক পুলিস। কোথাও রাতভর বৃষ্টিতে তৎপরতা। বাড়তি পাম্প বসানো হয়েছে, যার মাধ্যমে জল বাইরে বের করে দেওয়া হচ্ছে। বৃষ্টিতে বহু জায়গায় রাস্তায় লোকজন কম।
শহরের ছবি
কৈখালি-হলদিরাম
জানা গিয়েছে, কৈখালি হলদিরামে যে পরিমাণ জল জমেছে, তাতে নিউটাউন-রাজারহাট যাওয়ার যে সমস্ত ছোট গাড়ি ছিল, সেগুলোকে ঘুরে জোড়া মন্দির হয়ে যাওয়ার জন্য মাইকিং চালাচ্ছে কৈখালি ট্রাফিক পুলিস। জমা জলে ছোট গাড়ি খারাপ হয়ে যেতে পারে-- এমনটাই জানানো হচ্ছে। মাইকিং চলাকালীন একটি ছোট গাড়ি সেই জমা জলের মধ্যে দিয়ে আসতে গিয়ে ফেঁসে যায়, ধরা পড়ে সেই ছবিও।
বিমানবন্দর
ওদিকে রাতভর বৃষ্টিতে তৎপর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। বাড়তি পাম্প বসানো হয়েছে, যার মাধ্যমে জল বাইরে বের করে দেওয়া হচ্ছে। ভেতরে এখনও পর্যন্ত জল জমার সেরকম চিত্র লক্ষ্য করা যায়নি বাড়তি তৎপরতার কারণে। এখনও পর্যন্ত বিমান চলাচলে সেভাবে কোনও প্রভাব পড়েনি, তবে যদি বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ে, তাহলে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
জেলার ছবি
হুগলি
নিকাশি নেই, বৃষ্টিতে জলমগ্ন চুঁচুড়া পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের মিলিটারি কলোনিতে। জল ঢুকেছে বাড়িতে। ব্যান্ডেল স্টেশন রোড, সাবওয়ের তলায় জল জমে যান চলাচল বন্ধ। সকাল থেকে একটানা বৃষ্টিতে জল জমেছে নীচু এলাকাগুলিতে। চুঁচুড়ার ধরমপুর, পীরতলা নলডাঙায় জমা জলে দুর্ভোগে বাসিন্দারা। বর্ষার সঙ্গে ঘূর্ণাবর্তের জেরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শুরু হয়েছে গতকাল রাত থেকে। রাজ্যে উত্তরের পাশাপাশি দক্ষিণের জেলাগুলিতেও ভারি বৃষ্টির সতর্কতা দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
শিল্পাঞ্চল
জোড়া ঘূর্ণিবতের জেরে নিম্নচাপ, তার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে শিল্পাঞ্চলেও নেমেছে বৃষ্টি। গতকাল থেকেই মেঘ করে মাঝে মাঝে বৃষ্টি এসেছে। আজ সকাল থেকেই ঘন মেঘ করে আসে, দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে। বৃষ্টির পরিমাণ এখনও সেভাবে বাড়েনি বলে সেভাবে রাস্তায় জলও জমেনি। তবে শিল্পাঞ্চলের বেশ কিছু রাস্তা খারাপ থাকায় জল জমে যাচ্ছে অল্প বৃষ্টিতেই। বৃষ্টিতে রাস্তায় লোকজন কম।
জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি
রাতভর ভারী বৃষ্টি। শুক্রবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে জেলা জুড়েই বৃষ্টি। ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক, জলঢাকা, তিস্তার দোমোহনি এবং মেখলিগঞ্জে হলুদ সর্তকতা। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে ব্যারেজ থেকে। ফুঁসছে তিস্তা। বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন এলাকায় জল জমার খবর রয়েছে। সমস্যায় সাধারণ মানুষজন। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের তিস্তা নদী-সংলগ্ন এলাকার মরিচবাড়ি এলাকায় বহু চাষের জমি তিস্তার জল গ্রাস করেছে। চরম চিন্তায় এলাকার বাসিন্দা থেকে কৃষকরা।
এদিকে, জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের মরিচবাড়ি ও দোমোহনি এলাকায় তিস্তা নদীর ভাঙনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এখানে বসবাস করেন প্রায় তিন হাজার পরিবার। তাদের রোজগারের মূল উৎস তিস্তা নদীর পাড়ে চাষ-আবাদ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার তিস্তা বাঁধটি দুর্বল হয়ে পড়ছিল। সম্প্রতি বাঁধের পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়। স্থানীয় কৃষকরা বলেন, আমাদের এই এলাকার মানুষদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। এই মুহূর্তে তিস্তা নদীর পাড়ে যেভাবে ভাঙন শুরু হয়েছে, তাতে প্রচুর জমির ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অবিলম্বে ভাঙন রোধ করা না গেলে এলাকার কৃষকরা পরিবার-পরিজনদের নিয়ে চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়বেন।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
বৃষ্টি হচ্ছে, রয়েছে সতর্কবার্তা। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা। রাতভর জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে। আজ সকালেও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝেই বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বয়ে গিয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জেরে নদী ও সমুদ্র উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে প্রশাসন। আবহাওয়া দফতর দিনভর ভারী বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে। জেলার বিভিন্ন নিচু এলাকায় জল জমে জনজীবন ব্যাহত হয়েছে। রাস্তাঘাটে জল জমে যান চলাচলেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। উপকূলবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনীয় ভাবে বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।
মেদিনীপুরে
হলুদ সতর্কতার মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট, ভিজল পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং-নারায়ণগড়। আগে থেকেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছিল আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার সকাল থেকেই দেখা গেল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং, নারায়ণগড়-সহ একাধিক এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা হাওয়াও বইতে দেখা যায়। সকালের বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কিছুটা কমে স্বস্তি ফিরলেও নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কৃষিজমিতে এই বৃষ্টি উপকারী হলেও বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকায় অপ্রয়োজনীয় কারণে খোলা মাঠে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি আজ ও কাল। আগামী গোটা সপ্তাহে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সর্তকতা জারি থাকবে উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে আজ অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। উত্তরবঙ্গে আজ শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। জলপাইগুড়ি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি সর্তকতা দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। কাল শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে বৃষ্টি অনেকটা বাড়বে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে। মেঘলা আকাশ বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশিরভাগ জেলাতেই। আজ, শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায়। শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। বেশি বৃষ্টি হবে এই দুই জেলার লাগোয়া কলকাতায়। সোমবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সর্তকতা দক্ষিণবঙ্গের জেলাতে।
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