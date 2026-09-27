/সাতসকালে হোল্ডিং সেন্টারের পাঁচিল টপকে চম্পট, স্নিফার ডগের তল্লাশিকে ফাঁকি দিতে পারল না রোহিঙ্গা যুবক

প্রদ্যুত্ দাস: প্রাতঃকৃত্যের নাম করে হোল্ডিং সেন্টার থেকে বেরিয়ে দেওয়াল টপকে পালাল রোহিঙ্গা যুবক। রবিবার সকালে জলপাইগুড়ির ফাটাপুকুর হোল্ডিং সেন্টারের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই তল্লাশিতে নামে পুলিস, প্রশাসন ও বনদফতর। শেষপর্যন্ত হোল্ডিং সেন্টার থেকে প্রায় কয়েক কিলোমিটার দূরে একটি জঙ্গল এবং চা-বাগান থেকে ওই যুবককে আটক করা হয়।
ধৃত যুবকের নাম মোহাম্মদ সোলেমান। জানা গিয়েছে, গত ২০ সেপ্টেম্বর নিউ জলপাইগুড়ি এলাকা থেকে ৪ জনের একটি দলকে আটক করা হয়েছিল। এই ৪ জনই মায়ানমারের বাসিন্দা বলে জানা যায়। পরে তাঁদের ফাটাপুকুর হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়। রবিবার সকালে শৌচালয়ে যাওয়ার কথা বলে সোলেমান বাইরে বেরিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, সেই সুযোগেই নিরাপত্তার নজর এড়িয়ে হোল্ডিং সেন্টারের দেওয়াল টপকে পালিয়ে যায় সে।
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় জোরদার তল্লাশি। পালানোর সম্ভাব্য পথ ধরে বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ চালানোর পাশাপাশি অভিযানে পুলিস কুকুরের পাশাপাশি সাহায্য নেওয়া হয় বনদপ্তরের স্নিফার ডগেরও। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর পানিকৌরি, হাতিমোর সংলগ্ন একটি জঙ্গল, চা-বাগানে যুবকের সন্ধান মেলে। সেখান থেকেই তাকে আটক করা হয়।
কীভাবে একজন আটক ব্যক্তি নিরাপত্তার ঘেরাটোপ পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারল, তা নিয়ে শুরু হয়েছে খোঁজখবর। নিরাপত্তায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, নাকি অন্য কোনওভাবে যুবকটি পালানোর সুযোগ পেয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।
ঘটনার পর জেলা প্রশাসনের তরফেও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। হোল্ডিং সেন্টারে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ভূমিকা এবং সেখানকার নজরদারি ব্যবস্থা নিয়েও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। রবিবারের এই ঘটনা সামনে আসার পর ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঠেকাতে হোল্ডিং সেন্টারের নিরাপত্তা আরও কড়া করার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।
আটক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে কীভাবে হোল্ডিং সেন্টার থেকে বেরিয়ে পালাল এবং পালানোর পর কোন পথে চা-বাগানে পৌঁছেছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিস।
পুলিশ সূত্রে জানা যায় হোল্ডিং সেন্টার থেকে একজন পালিয়ে গেছিল। সাথে সাথে তাকে পাকড়াও করা হয়েছে। এতে পুলিস এবং বনদপ্তরের কুকুরের সহযোগিতাও নেওয়া হয়েছে।
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