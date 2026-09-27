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সাতসকালে হোল্ডিং সেন্টারের পাঁচিল টপকে চম্পট, স্নিফার ডগের তল্লাশিকে ফাঁকি দিতে পারল না রোহিঙ্গা যুবক

Rohingya Detained: ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় জোরদার তল্লাশি। পালানোর সম্ভাব্য পথ ধরে বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ চালানোর পাশাপাশি অভিযানে পুলিস কুকুরের পাশাপাশি  সাহায্য নেওয়া হয় বনদপ্তরের স্নিফার ডগেরও

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 27, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 04:58 PM IST
সাতসকালে হোল্ডিং সেন্টারের পাঁচিল টপকে চম্পট, স্নিফার ডগের তল্লাশিকে ফাঁকি দিতে পারল না রোহিঙ্গা যুবক

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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