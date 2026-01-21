Ghatal Blast: ভর সন্ধেয় ভয়ংকর বিস্ফোরণ, দোকানের ছাদ উড়ে গিয়ে পড়ল পাশের গাছে, হাসপাতালে...

Ghatal Blast: ভর সন্ধেয় ভয়ংকর বিস্ফোরণ, দোকানের ছাদ উড়ে গিয়ে পড়ল পাশের গাছে, হাসপাতালে...
Ghatal Blast: ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত দাসপুর থানার পুলিস ও স্থানীয় মানুষজন আহত নবদ্বীপ প্রামানিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান
চম্পক দত্ত: বিস্ফোরণে উড়ে গেল দোকানের ছাদ। বিস্ফোরণের তীব্রতা ছিল এতটাই যে দোকানের ছাদ উড়ে গয়ে পড়ল গাছে। আচমকা ওই বিস্ফোরণে গুরুতর আহত দোকানের ভেতরে থাকা এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের শ্য়ামসুন্দরপুর বটতলায়।
পুলিস সূত্রে খবর, দাসপুর ১ নম্বর ব্লকের শ্যামসুন্দপুর বটতলা এলাকায় গ্রামীন রাস্তার পাশে মঙ্গলবার রাত্রে একটি গ্যাস ওভেন সারানোর দোকানে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের দাবি,ওই দোকানেই গ্যাস ওভেন সারানোর কাজ চলত। কোনও এক কারণে দোকানে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হওয়ার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এমনটাই প্রাথমিক ধারনা করা হচ্ছে।
বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে দোকানের ছাদ সম্পূর্ণ ভেঙে উড়ে যায়। ছিটকে যাওয়া টিনের চাল পাশের একটি বটগাছের ডালে ঝুলতে দেখা যায়। ঘটনায় দোকানের ভিতরে থাকা নবদ্বীপ প্রামানিক নামে একজন গুরুতর আহত হন।
ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত দাসপুর থানার পুলিস ও স্থানীয় মানুষজন আহত নবদ্বীপ প্রামানিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এই বিস্ফোরণের সঠিক কারণ কী,তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে দাসপুর থানার পুলিস।
আরও পড়ুন-'মনে করেছ ভোটারদের বাদ দিয়ে ভোটে জিতে যাবে! আর আমরা কি....', SIR নিয়ে বিস্ফোরক অনুব্রত
আরও পড়ুন-শীতের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে চড়ল পারদ, কবে থেকে গরম টের পাবে রাজ্যবাসী?...
স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান লালু্ট চক্রবর্তী বলেন, এখানে এক ব্যক্তি গ্যাসে ওভেন সারাতেন। তাঁর কাছে ৫ কেজির একটি গ্যাস সিলিন্ডার ছিল। তাতেই গুরুতর আহত হয়েছে নবদ্বীপ প্রামাণিক নামে এক ব্যক্তি। তাঁকে কোলাঘাটের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা কেঁপে ওঠে। দোকানের টিনের চাল গাছে উঠে গিয়েছে। ভেতরে সবকিছু পুড়ে গিয়েছে। স্থানীয় মানুষজন এসে আগুন নেভান।
এলাকার বাসিন্দা কার্তিক দোলুই বলেন, এলাকা বিস্ফোরণে এমন কেঁপে উঠল যেন মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে। এলাকার লোকজন বাইরে বেরিয়ে পড়েন। প্রথম সবাই মনে করেছিলেন য়ে ভূমিকম্পই হয়েছে। পরে জানা যায় সিলিন্ডার ব্লাস্ট হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)