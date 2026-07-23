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মৃত্যুফাঁদেই পঠনপাঠন! ক্লাস চলাকালীন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ছাদের চাঙড়, আতঙ্কে হুড়োহুড়ি

School roof collapse: স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য তৎকালীন সরকারের সময় জেলা প্রশাসন, পৌরসভা-সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরে একাধিকবার লিখিত আবেদন জানানো হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই জরাজীর্ণ ভবনেই পঠনপাঠন চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 23, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:47 PM IST
মৃত্যুফাঁদেই পঠনপাঠন! ক্লাস চলাকালীন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ছাদের চাঙড়, আতঙ্কে হুড়োহুড়ি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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