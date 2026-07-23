/মৃত্যুফাঁদেই পঠনপাঠন! ক্লাস চলাকালীন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ছাদের চাঙড়, আতঙ্কে হুড়োহুড়ি

কিরণ মান্না: ক্লাস চলাকালীন ভয়ংকর ঘটনা। ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ল ক্লাসরুমের বেঞ্চের উপর। তবে সৌভাগ্যবশত, ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও অল্পের জন্য এক বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। কিন্তু চাঙড়ের এক অংশ এক ছাত্রের কাঁধে সামান্য পড়েছে। তবে সে আহত হয়নি। আচমকা এমন ঘটনার জেরে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে, পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতাপপুর হাইস্কুলে স্কুলে।
জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই স্কুল বিল্ডিংয়ের হাল অত্যন্ত খারাপ। বিদ্যালয়ের ভোকেশনাল ক্লাসরুম-সহ আরও বেশ কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ একেবারে ভগ্নদশায় পড়ে রয়েছে। অভিযোগ, অতীতেও এই স্কুলে একাধিকবার ছাদের চাঙড় খসে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। সেইসব ঘটনায় কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আহতও হয়েছিল। এত কিছুর পরেও বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই প্রতিদিন ক্লাস করছে পড়ুয়ারা।
ঘটনার সময় ওই ক্লাসরুমে যে শিক্ষক পড়াচ্ছিলেন, তিনি জানিয়েছেন চতুর্থ পিরিয়ডে ঘটনাটি ঘটে। তিনি আরও বলেন, বিকট শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা ক্লাসরুমে। পড়ুয়াদের আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তবে এই ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও দু-তিন বার এরকম জীর্ণ অংশের কংক্রিট খসে পড়েছিল বলে জানান শিক্ষক। তিনি আরও জানান, অন্তত ৩ থেকে ৪টি ঘর অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। স্কুলে ঘরের অভাব থাকায় এই ঝুঁকিপূর্ণ ঘরের মধ্যেই বাধ্য হয়ে ক্লাস নিতে হচ্ছে। বিপদ জেনেও পঠনপাঠন চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডঃ সুভাষচন্দ্র সাউ জানান, স্কুলের অধিকাংশ ঘরই বর্তমানে জরাজীর্ণ ও বিপজ্জনক। সরকারি ফান্ড না থাকায় জরুরি সংস্কার সম্ভব হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (DI) ও শিক্ষা দফতরে লিখিত আবেদন জানানো হলেও অর্থ বরাদ্দ হয়নি। বর্ষার মুখে চরম ঝুঁকির মধ্যে ক্লাস চালাতে হচ্ছে উল্লেখ করে প্রধান শিক্ষক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দ্রুত ফান্ড বরাদ্দ না হলে পঠনপাঠন বন্ধ রাখা ছাড়া উপায় থাকবে না বলে সতর্ক করে তিনি শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।
এই বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ খুব জরুরি। এর জন্য বিগত সরকারের আমলে জেলা প্রশাসন ও পৌরসভা-সহ নানা সরকারি দফতরে একাধিকবার লিখিত আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনো তরফেই কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই এই বিপজ্জনক ভবনে পঠনপাঠন চালিয়ে যেতে হচ্ছে।
চাঙড় খসে পড়ার এই সাম্প্রতিক ঘটনার পর স্কুলের সার্বিক নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো নিয়ে ফের বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। তাই ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবার নতুন সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে দ্রুত বিদ্যালয় ভবনের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হোক।
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