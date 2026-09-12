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দার্জিলিংয়ে রোপওয়ে! ৪-৫ ঘণ্টার পথ যেতে লাগবে মাত্র ৪৫ মিনিট! কুইন অফ হিলের পর্যটনে যুগান্তর

Ropeway Plan to Link Kurseong & Darjeeling: দার্জিলিংয়ে এবার রোপওয়ে! পর্যটকের জন্য বিরাট সুখবর! জানা গিয়েছে, পর্যটনের মরসুমে পাহাড়ে যানজটের ঘোর সমস্যা মেটাতে কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত এবার রোপওয়ে চালুর পরিকল্পনা করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 12, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:07 PM IST
দার্জিলিংয়ে রোপওয়ে! ৪-৫ ঘণ্টার পথ যেতে লাগবে মাত্র ৪৫ মিনিট! কুইন অফ হিলের পর্যটনে যুগান্তর

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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