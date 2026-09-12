/দার্জিলিংয়ে রোপওয়ে! ৪-৫ ঘণ্টার পথ যেতে লাগবে মাত্র ৪৫ মিনিট! কুইন অফ হিলের পর্যটনে যুগান্তর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবিশ্বাস্য! পর্যটকের জন্য বিরাট সুখবর। জানা গিয়েছে, পর্যটনের মরসুমে পাহাড়ে যানজটের ঘোর সমস্যা মেটাতে কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত এবার রোপওয়ে চালুর পরিকল্পনা করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সরকারি সূত্রের দাবি, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র ৪৫ মিনিট। বর্তমানে ব্যস্ত মরসুমে ৩২ কিলোমিটারের এই পথ পেরোতেই চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লেগে যায়!
রোপওয়ে প্রকল্প
সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, রোপওয়ে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি ইতিমধ্যেই হয়েছে এবং প্রকল্পটি আর্থিক ও প্রযুক্তিগতভাবে কার্যকর বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়েছে। আনুমানিক ৩০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি তৈরি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। বেসরকারি সংস্থার অংশীদারিত্বে BOOT বা 'বিল্ড ওন অপারেট ট্রান্সফার' মডেলে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হতে পারে। শীঘ্রই এ বিষয়ে EOI বা এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট ডাকা হতে পারে।
দীর্ঘ যানজট হিল কার্টে
কেন কার্সিয়াং থেকেই রোপওয়ের ভাবনা? সরকারি আধিকারিকদের বক্তব্য, আসলে কার্সিয়াংয়ের পরেই এই পাহাড়িপথের মূল যানজট শুরু হয়। শিলিগুড়ি থেকে কার্সিয়াং পৌঁছনোর জন্য রয়েছে তিনটি রাস্তা-- হিল কার্ট রোড, রোহিণী রোড এবং পাঙ্খাবাড়ি রোড। তবে এই তিনটি রাস্তা থাকলেও কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিংয়ের দিকে মূলত NH110 বা হিল কার্ট রোডের উপরই নির্ভর করতে হয় পর্যটকদের। ফলে পর্যটনের মরসুমে বিপুল সংখ্যক গাড়ির চাপে এই পথে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। বছরের পর বছর এরকম চলছে।
কেবল কারে দার্জিলিং
পর্যটনের মরসুমে এই যানজট পর্যটনকেই সবচেয়ে বেশি ব্যাহত করে। এখানে নতুন রাস্তা তৈরি করা কঠিন। তাই অন্য বিকল্পের মাধ্যমে এই সমস্যা মেটানোর কথা ভাবতে থাকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সেই ভাবনার ফলশ্রুতিতেই রোপওয়ের বিকল্প ভাবা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রের দাবি। পরিকল্পনা অনুযায়ী, পর্যটকরা সড়কপথে কার্সিয়াং পৌঁছে সেখান থেকে কেবল কারে দার্জিলিং যেতে পারবেন।
পণ্য
শুধু পর্যটক পরিবহণ নয়, এই রোপওয়ের মাধ্যমে দার্জিলিংয়ে খাদ্যশস্য, সবজি-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। বর্তমানে পণ্যবাহী ট্রাক পাহাড়ে ওঠার ফলে রাস্তায় যানবাহনের চাপ আরও বাড়ে।
কালিম্পং-গ্যাংটক রোপওয়ে
পাশাপাশি কালিম্পং থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত রোপওয়ে তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে রাজ্যের। দার্জিলিং-কার্সিয়াং প্রকল্প সফল হলে পরবর্তী পর্যায়ে এই কালিম্পং-গ্যাংটক রোপওয়ে প্রকল্প নিয়ে এগোনোর কথা ভাবছে সরকার। বর্তমানে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক যাওয়ার অন্যতম প্রধান রাস্তা NH10। ধসের কারণে যে রাস্তা প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে রোপওয়ের পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
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