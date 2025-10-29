Asansol Death: লটারিতে ভাগ্যবদল! কোটি টাকা জেতার পর প্রাক্তন কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে থেকে উদ্ধার লাশ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Asansol Death: খুনের অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন কাউন্সিলর-সহ ১। ধৃতদের ৭ দিনের পুলিসে হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 29, 2025, 08:04 PM IST
বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: লটারিতে ভাগ্যবদল। কোটি টাকা জেতার পরই যুবকের রহস্যমৃত্যু! খুনের অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর-সহ ১। ধৃতদের ৭ দিনের পুলিসে হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। 

পুলিস সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম  কার্তিক বাউরি। মাস ছয়েক আগে লটারিতে কোটি টাকা জিতেছিলেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার সেই কার্তিককেই রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় কুলটি পুরসভার ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডের লখিয়াবাদ আপার পাড়ায় প্রাক্তন কাউন্সিলর বেবি বাউরির বাড়ির বাইরে সিঁড়িতে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা। 
 
স্রেফ প্রাক্তন কাউন্সিলরই নন, একসময়ে বোরো চেয়ারম্যানও ছিলেন বেবি। বরাকর ফাঁড়িতে বেরি, তাঁর ভাই অমরদীপ বাউরি বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবারের লোকেরা। তাঁদের দাবি, ঘটনার দিন কার্তিকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান অমরদীপ। এরপরই প্রাক্তন কাউন্সিলর  ও তাঁর ভাইকে গ্রেফতার করে পুলিস।

এদিকে এই ঘটনার পর, প্রাক্তন কাউন্সিলর বেবির বাড়িতে জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দারা। তখন তিনি জানান, রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়িতে নাকি চুরি করতে ঢুকেছিল কার্তিক! শেষে পাঁচিল টপকে পালাতে গিয়ে সম্ভবত পড়ে যান। কার্তিক মায়ের পালটা প্রশ্ন, মাস ছয়েক আগে লটারিতে কোটি টাকা জিতেছিল ছেলে। সে কেন চুরি করতে যাবে? তদন্তে নেমেছে পুলিস।

