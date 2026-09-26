/টার্গেট ১০০০০! ৫ সম্ভাগ রাজ্যে, বড় বদল আসছে সংঘের সাংগঠনিক পরিকাঠামোতে

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বহরে বাড়ছে সংঘ। আর তাই বদল আসছে সংঘের সাংগঠনিক পরিকাঠামোতেও। রাজনৈতিক কারণে সংঘ বিমুখ হয়ে পড়েছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা। কিন্তু বিগত মাস সাতেক হল মাইনোরিটিদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা একটু হলেও ভাঙতে শুরু করেছে। বিগত কয়েক মাস সংঘের তরফেই পর্যালোচনার পর মাইনোরিটিদের সংঘবদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করছে সংঘ পরিবার।
আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহেই সিটিজেন ফোরামের ব্যানারে একটি সভার আয়োজন হতে চলেছে। যেখানে উপস্থিত থাকবেন সংখ্যালঘু মানুষরা। মনের ভেদাভেদ দূর করতে উপস্থিত থাকবেন সংখ্যালঘু বিশিষ্টজনেরাও। এর পাশাপাশি আগামী 8 অক্টোবর সংঘচালক বর্ধমানে আসবেন। আসন্ন নির্বাচন এবং সংগঠন নিয়ে প্রচারকদের নিয়ে বৈঠক করবেন।
বদল আসছে সংঘের সাংগঠনিক পরিকাঠামোয়। সংঘের প্রান্ত অধ্যায় শেষ করে নতুন অধ্যায় সম্ভাগ আর প্রদেশ। রাজ্যে ৫টি করে জেলা নিয়ে তৈরি হবে একটি করে সম্ভাগ। মোট পাঁচটি সম্ভাগ। উত্তরবঙ্গ, বর্ধমান, নবদ্বীপ, মেদিনীপুর এবং কলকাতা। সারা দেশে প্রায় ১১০টি সম্ভাগ হবে। গত মার্চের পর রাজ্যে ৫০০০-এর বেশি শাখা মিলন মণ্ডলী আছে। এবার অক্টোবরের মধ্যে ১০ হাজারের বেশি মিলন মণ্ডলী করার টার্গেট। ১ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত ১০ দিবসীয় শাখাও অনুষ্ঠিত হবে।
আরএসএস-এর সংগঠন থেকে প্রচারকের সংখ্যা বাড়ার বিষয়ে রাহুল সিনহা বলেন, "বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রবাদী সংগঠনের নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। তা বিজেপি ক্ষমতায় এসে হয়নি। বিজেপি ক্ষমতায় আসার বহু আগেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রবাদী সংগঠন ছিল। অতএব আপনারা যদি কেউ মনে করেন বিজেপি এসেছে বলে বাড়ছে; এটা সর্বৈব ভুল চিন্তা। আপনাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন হওয়া দরকার। বিজেপি আসাতে সব রাষ্ট্রবাদীদের যেমন কাজ করতে সুবিধা হচ্ছে তেমনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘেরও সুবিধা হচ্ছে। আগে অনেক সরকারি বাধা, রাজনৈতিক বাধা, গুন্ডার বাধা সমস্ত অতিক্রম করে কাজ করতে হত। এখন সরকার আসার পরে সেই বাধাগুলো অনেকটাই থাকবে না। এটুকুই হচ্ছে তফাৎ। আর কোনA তফাত নেই। অতএব সরকারে থাকলেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রগতি উন্নয়ন শাখার বিস্তার হয়েছে। আগামী দিনেও হবে।"
দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)