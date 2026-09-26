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টার্গেট ১০০০০! ৫ সম্ভাগ রাজ্যে, বড় বদল আসছে সংঘের সাংগঠনিক পরিকাঠামোতে

আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহেই সিটিজেন ফোরামের ব্যানারে একটি সভার আয়োজন হতে চলেছে। যেখানে উপস্থিত থাকবেন সংখ্যালঘু মানুষরা। অক্টোবরের মধ্যে ১০ হাজার বেশি মিলন মন্ডলী করার টার্গেট। 

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Sep 26, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 05:48 PM IST
টার্গেট ১০০০০! ৫ সম্ভাগ রাজ্যে, বড় বদল আসছে সংঘের সাংগঠনিক পরিকাঠামোতে

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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