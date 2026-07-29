/বদলির নিয়মে আমূল বদল, নিজের জেলায় পোস্টিং নিয়ে বড়সড় নির্দেশ

অয়ন শর্মা: বদলিতে স্বজনপোষণের দিন শেষ। দুর্নীতি রুখতে, বদলির নিয়মে আমূল বদল করল রাজ্য সরকার। ডেপুটি সেক্রেটারির তরফে চিঠি দেওয়া হল স্বাস্থ্য দফতরের অধীনস্থ ২৫ টি বিভাগকে। স্বাস্থ্য দপ্তরে বদলি নীতি কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ। হোম ডিস্ট্রিক্টে দীর্ঘদিন পোস্টিংয়ে নিয়ন্ত্রণ।
কোনও কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সাধারণত তাঁর নিজ জেলার পোস্টিং দেওয়া যাবে না। তবে অবসর গ্রহণের নির্ধারিত তারিখের শেষ ২ বছর আগে, প্রশাসনিক সুবিধা সাপেক্ষে ব্যতিক্রম করা যেতে পারে।
কোনও পদে টানা ৩ বছর কর্মরত থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সাধারণত বদলির জন্য বিবেচনা করতে হবে। কোনও অবস্থাতেই একই পদে ৪ বছরের বেশি সময় ধরে সাধারণভাবে রাখা হবে না।
কোনও পদে টানা ৩ বছর কর্মরত থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সাধারণত বদলির জন্য বিবেচনা করতে হবে। কোনও অবস্থাতেই একই পদে চার বছরের বেশি সময় ধরে সাধারণভাবে রাখা হবে না।
রাজস্ব আদায়, কর সংগ্রহ বা অন্যান্য সংবেদনশীল দায়িত্বে কর্মরত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে দুই বছর পূর্ণ হলে বদলির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে এবং একই দায়িত্বে তিন বছরের বেশি সাধারণত রাখা যাবে না।
বদলির সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জেলার সুবিধার বিষয়টি প্রশাসনিক প্রয়োজন ও জনস্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিবেচনা করা যেতে পারে।
বিশেষ প্রশাসনিক প্রয়োজন, ব্যক্তিগত অসুবিধা বা অন্যান্য ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক দপ্তর প্রয়োজন অনুসারে এই নীতির কোনও বিধান শিথিল করতে পারবে।
স্বাস্থ্য দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রশাসনিক দক্ষতা, অধিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে এই নীতি অধীনস্থ দপ্তর ও অফিসে অবিলম্বে পৌঁছে দিতে হবে এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
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