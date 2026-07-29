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বদলির নিয়মে আমূল বদল, নিজের জেলায় পোস্টিং নিয়ে বড়সড় নির্দেশ

Transfer in Health Department: বদলির সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জেলার সুবিধার বিষয়টি প্রশাসনিক প্রয়োজন ও জনস্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিবেচনা করা যেতে পারে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 29, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:24 AM IST
বদলির নিয়মে আমূল বদল, নিজের জেলায় পোস্টিং নিয়ে বড়সড় নির্দেশ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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