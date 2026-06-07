Runa Khatun: মনোরঞ্জনশত্রু, ফিরহাদঘনিষ্ঠ; ক্ষোভ থেকেই কি TMC-ত্যাগ? দল ছেড়ে কেন বললেন, 'পথই পথ দেখাবে'?

বিধান সরকার: হেরেছে দল, ফেসবুকে লিখে তৃণমূল ছাড়লেন রুনা খাতুন। হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য বলাগড়ের যুব নেত্রী কয়েকমাস আগে চর্চায় এসেছিলেন বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে। মনোরঞ্জন ব্যাপারী রুনার বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন সেসময়। পাল্টা দিয়েছিলেন রুনাও। পরিস্থিতি সামাল দিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে ময়দানে নামতে হয়।
পদত্যাগে নয়া সংযোজন
রুনা খাতুনের স্বামী অরিজিৎ দাস এখনও বলাগড়ের সিজা কামালপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপ প্রধান। তৃণমূলের পরাজয় হয়েছে। দলের অনেকেই বিভিন্ন পদ থেকে পদত্যাগ করছেন। কেউ কাউন্সিলর, কেউ চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেছে হুগলি জেলায়। প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী রাজনীতি ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এবার সেই তালিকায় সংযোজন রুনা খাতুন।
অনুগত সৈনিক
তিন বারের হুগলি জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। কলেজে ছাত্র রাজনীতি দিয়ে শুরু। বিভিন্ন সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন। রাজ্যের যুব নেত্রীও ছিলেন। ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তাঁর-- এমনই শোনা যেত তৃণমূলের অন্দরে। ভালো বক্তা। জেলা পরিষদের সভাধিপতি হওয়ার দাবিদার ছিলেন। বিধায়কের টিকিটও পেতে পারতেন। সেসব কিছুই হয়নি। দল তাঁকে যোগ্য মর্যাদা দেয়নি। তা নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে ক্ষোভ প্রকাশও করেছেন। কিন্তু দলের বিরুদ্ধে কখনো প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। তৃণমূলের একজন অনুগত সৈনিক ছিলেন রুনা।
পথই পথ দেখাবে
এহেন রুনা কেন দল ছাড়লেন? দলের বিপর্যয়েই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। রুনা বলেন, মানুষের রায়কে মানতে হবে। সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। তাদের কাজের জন্য পরিসর দেওয়া উচিত। উন্নয়ন হোক। মানুষের ইচ্ছা পূরণ হওয়া উচিত। মানুষের কাজ করতে গেলে রাজনীতি করতেই হবে, তার কোনও মানে নেই। হয়তো অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য রাজনীতি একটা প্লাটফর্ম। তবে সেটাই একমাত্র নয়। তৃণমূল কংগ্রেস দল যেটা এতদিন করতাম, তার সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। আগামী দিন নিয়ে সেই ভাবে কিছু ভাবিনি। পথই পথ দেখাবে।
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