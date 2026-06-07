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Runa Khatun: মনোরঞ্জনশত্রু, ফিরহাদঘনিষ্ঠ; ক্ষোভ থেকেই কি TMC-ত্যাগ? দল ছেড়ে কেন বললেন, 'পথই পথ দেখাবে'?

Runa Khatun Leaves TMC: ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তাঁর-- এমনই শোনা যেত তৃণমূলের অন্দরে। ভালো বক্তা। জেলা পরিষদের সভাধিপতি হওয়ার দাবিদার ছিলেন। বিধায়কের টিকিটও পেতে পারতেন। সেসব কিছুই হয়নি। দল তাঁকে যোগ্য মর্যাদা দেয়নি বলে ক্ষোভও ছিল তাঁর।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 07, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:43 PM IST
Runa Khatun: মনোরঞ্জনশত্রু, ফিরহাদঘনিষ্ঠ; ক্ষোভ থেকেই কি TMC-ত্যাগ? দল ছেড়ে কেন বললেন, 'পথই পথ দেখাবে'?
Image Credit: &#039;মানুষের রায়কে মানতে হবে। সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। তাদের কাজের জন্য পরিসর দেওয়া উচিত।&#039;: রুনা খাতুন

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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