JEE Mains: দেড় বছরেই পিতৃহারা, অন্যের বাড়িতে মায়ের রান্নার কাজ: অভাবের দেওয়াল ভেঙে JEE-তে ৯৯% রূপায়নের

JEE Mains Result: দেড় বছর বয়সে পিতৃহারা হন। মা মানুষের বাড়িতে কাজ করে তাকে পড়ান। কোচিং ছাড়াই রূপায়ণ JEE Mains-এ ৯৯% পেয়েছেন। ইউটিউব আর ল্যাপটপ ছিল তার সম্বল।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 1, 2026, 11:06 AM IST
অরূপ বসাক: অভাব যার নিত্য সঙ্গী। কার্যত দিন আনি দিন খাই দশা। নেই নিজেদের বাড়ি। দেড় বছর বয়সেই পিতৃহীন। সে সময়ই সংসার চালানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন অসহায় মা। সেই ছেলে রূপায়ন এবার সদ্য প্রকাশিত পরীক্ষা জয়েন্ট এন্টারন্স এক্সামিনেশন (JEE) মেইন্সে  ৯৯.০০১৯ (নিরানব্বই দশমিক উনিশ) শতাংশ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়েছে। চরম সমস্যার বেড়াজাল টপকে সফলতার অবিস্মরণীয় যাত্রার এই কাহিনী অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে সকলকেই। 

ডুয়ার্সের মালবাজার শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি সরু গলিপথ। সেখানে ছোট্ট একটি ভাড়াবাড়ি। সেই বাড়িতেই বাস চন্দ পরিবারের। রূপায়ণ চন্দ মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া। ডাক নাম রিজু। পড়াশোনায় বরাবর ভালো। পাশাপাশি ক্রিকেটের মাঠেও নজর কাড়া খেলোয়াড়। মাঠই তাকে শিখিয়েছে জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার মন্ত্র। যে ঘরে রূপায়ণরা থাকে সেই ঘর এতটাই ছোট যে পা রাখারও বন্দোবস্তই হয় না। সেখানেই এক কোণে একটি টেবিল। তাতে সাজানো বই। আর নিজের স্কলারশিপের টাকায় কেনা ল্যাপটপ। এই বই আর ল্যাপটপ ব্যবহার করেই স্বপ্ন দেখে রূপায়ন। স্বপ্ন IIT-তে পড়ে গবেষক হওয়ার। ইতিমধ্যেই সেই লক্ষ্যে পা বাড়িয়েছে সে। 

আরও পড়ুন:ICSE, ISC Result 2026: দশমে দাপাচ্ছে বাংলা: প্রথম স্থানে বর্ধমানের নীপবীথি-সহ ১১

রূপায়নের দেড় বছর বয়সেই বাবা নিমাই চন্দকে হারিয়েছিল। মা শুক্লা চন্দ হার মানেননি। প্রথমে চন্দ পরিবার চালসায় ছিল। পরে মাল বাজারে চলে আসে। ভাড়াবাড়িই তাদের সম্বল। মা শুক্লা অন্যের বাড়িতে সকালে রান্নার কাজ করে। আর রাতে রোগীদের দেখাশোনার কাজ করে। মেয়ে নীলাঞ্জনার বিয়ে হয়েছে। মায়ের কথায়, 'আমার ছেলে মেয়েরা খুবই কষ্ট করেই পড়াশোনা করেছে। ছেলে খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশোনা করতেও ভালোবাসে। ও নিজের প্রচেষ্টায় এতদূর এগিয়ে এসেছে। সকলের সহযোগিতা পেলে ও আরও এগিয়ে যাবে।' 

মাধ্যমিকে রূপায়ণ ৫৮৭ নম্বর পেয়েছিল উচ্চ মাধ্যমিকস্তরে মাল আদর্শ বিদ্যাভবনে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করে। দ্বাদশ শ্রেণীর শেষ দিকে শুধুমাত্র একজনই গৃহ শিক্ষক ছিল তার। রূপায়নের কথায়, 'আমি অনেক আগেই লক্ষ্য স্থির করেছিলাম। সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছ । জে ই ই মেইন্সের প্রথম প্রচেষ্টায় ৯৮% বেশি নম্বর পেয়েছিলাম। এবার দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় (নিরানব্বই ) ৯৯ শতাংশের বেশি নম্বর পেলাম। সামনেই জে ই ই অ্যাডভান্স পরীক্ষা রয়েছে। তারই প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি এই পরীক্ষাগুলোর জন্য কোন বিশেষ কোচিং নিই নি। বই, ইউটিউব এবং ইন্টারনেটের বিভিন্ন ভিডিয়ো দেখেই প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আমি এগিয়ে যেতে চাই।' রূপায়নের এহেন সফলতায় খুশি পরিবারের সদস্য-সহ সকলেই।

আরও পড়ুন:ICSE, ISC results 2026: ৪৪ হাজার পরীক্ষার্থী, পাশ প্রায় ৯৯%: এ বছর ICSE-ISC-তে বাংলা কেমন করল?

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

