Rural Bengal Economy: ঘুরছে অর্থনীতি: ব্যাংক নেই গ্রামে, তবু বাংলার গরিব মানুষ জমালেন হাজার কোটি
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের বাংলায় এই সংখ্যাটা শুধু অর্থনীতির নয়, রাজনীতিরও। ভোট আসছে। প্রতিশ্রুতির ঢল নামছে। কিন্তু এর মাঝেই একটা তথ্য বেরিয়ে এসেছে, যেটা নিয়ে কোনো দলই তেমন কথা বলছে না।
বাংলার গ্রামের মানুষ, যাঁদের কাছে ব্যাংকের শাখা নেই, এটিএম নেই, কিন্তু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার আছে, তাঁরা গত এক দশকে জমিয়েছেন প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ থেকে। আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে।
এই সংখ্যাটা দিয়েছে দেশের বৃহত্তম বিজনেস করেসপন্ডেন্ট নেটওয়ার্ক পরিচালনাকারী সংস্থা বিএলএস ই-সার্ভিসেস লিমিটেড (BLS E-Services Ltd)। ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত তাদের নেটওয়ার্কে দেশজুড়ে মোট আমানত দাঁড়িয়েছে ১০,০০০ কোটি টাকার উপরে। তার দশ ভাগের এক ভাগ এসেছে এই রাজ্য থেকে।
ভোটের মুখে এই তথ্যটা কেন জরুরি?
কারণ বাংলার ভোট-রাজনীতিতে গ্রামীণ মানুষ মানেই হয় সুবিধাভোগী, নয়তো ভুক্তভোগী। কিন্তু এই ১,০০০ কোটি টাকা বলছে অন্য কথা। এই মানুষরা শুধু সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় বসে নেই। সুযোগ পেলে তাঁরা নিজেরাই সঞ্চয় করেন, নিজেরাই এগোন।
প্রতিটি অ্যাকাউন্টে গড় জমার পরিমাণ মাত্র ৫,০০০ টাকার কাছাকাছি। ছোট ছোট টাকা, কিন্তু বিশাল সংখ্যক মানুষের। এঁরাই সেই মানুষ, যাঁদের জন্য লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবশ্রী, জনধন অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়েছিল। সরকারি সুবিধার টাকাও এই বিসি নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই তাঁদের হাতে পৌঁছায়।
বিজনেস করেসপন্ডেন্ট ব্যবস্থাটা কাজ করে এভাবে। ব্যাংকের শাখা নেই যেখানে, সেখানে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের (RBI) অনুমোদিত এজেন্ট গিয়ে পরিষেবা দেন। অ্যাকাউন্ট খোলা, নগদ জমা, টাকা তোলা, সরকারি ভর্তুকি বিতরণ, সব হয় এই এজেন্টের মাধ্যমে। টাকা থাকে ব্যাংকেই।
বিএলএস ই-সার্ভিসেস এই মুহূর্তে দেশের ৪৫,৮০০-এর বেশি এজেন্ট আউটলেট চালাচ্ছে। বছরে লেনদেন ১৫ কোটিরও বেশি। মাসে একটি আউটলেটে গড়ে ৭৫০টি লেনদেন হয়। মাসিক মোট লেনদেনের মূল্যমান ১০,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে।
এই পরিসংখ্যানের ৮০ শতাংশই আসছে টিয়ার-৪ ও টিয়ার-৫ এলাকা থেকে। শহর নয়, ছোট জেলা ও প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষই এই গল্পের কেন্দ্রে।
সংস্থার চিফ অপারেটিং অফিসার (COO) লোকনাথ পান্ডা বলছেন, এই ১০,০০০ কোটি টাকার ব্যালেন্স শুধু একটা সংখ্যা নয়, আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি গ্রামীণ মানুষের ক্রমবর্ধমান আস্থার প্রতিফলন।
ঠিক এই সময়ে রিজার্ভ ব্যাংক নতুন করে বিসি কাঠামো ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এজেন্টদের কমিশন স্বচ্ছ করা, নজরদারি বাড়ানো এবং পরিষেবার মান উন্নত করার প্রস্তাব এসেছে। এই সংস্কার বাস্তবায়িত হলে বাংলার গ্রামীণ মানুষ আরও সহজে ব্যাংকিং পরিষেবা পাবেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
বিএলএস ই-সার্ভিসেস স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (SBI) এবং এইচডিএফসি ব্যাংকের (HDFC Bank) অংশীদার হিসেবে কাজ করে। সম্প্রতি আত্যতি টেকনোলজিস (Atyati Technologies) অধিগ্রহণের পর তাদের মোট টাচপয়েন্ট ৭০,০০০ ছাড়িয়ে যাবে।
ভোটের আগে দলগুলো গ্রামের মানুষকে কী দেবে, তা নিয়ে তর্ক চলছে। কিন্তু এই ১,০০০ কোটি টাকা বলছে, সেই মানুষরা সুযোগ পেলে নিজেরাই কতটা পারেন।
দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদন তথ্যভিত্তিক। রাজনৈতিক দল বা সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে কোনো পক্ষপাতমূলক অবস্থান নেওয়া হয়নি।