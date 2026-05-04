West Bengal Assembly Election 2026 Result: গেরুয়া ঝড়ে চুরমার মানস-মিথ : সবংয়ে বড় জয় বিজেপির

West Bengal Assembly Election 2026 Result:  ভোট জিতে এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা বার্তা দিলেন বিজেপি প্রার্থী অমল পন্ডা। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 4, 2026, 11:17 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজি়টাল ব্যুরো: সবংয়ে পদ্ম শিবিরের বড় জয়! ভোট জিতে এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা বার্তা দিলেন বিজেপি প্রার্থী অমল পন্ডা। আবেগঘন কণ্ঠে দলের কর্মী ও সাধারণ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করলেন তিনি।

ছাব্বিশে একে এক ইন্দ্রপতন তৃণমূলে। তালিকায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, সবংয়ে দীর্ঘদিনের বিধায়ক মানস ভুঁইয়া। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে জয়ের মুখ দেখলেন বিজেপি প্রার্থী অমল পন্ডা। তিনি বলেন, 'আমি সবংবাসীদের কাছে কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি আমার সহকর্মী এবং বিজেপি কর্মীদের কাছে আমি অনেক গুণ ঋণী ও শ্রদ্ধাশীল'।

প্রাক্তন বিধায়কের সম্পর্কে তাত্‍পর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'দীর্ঘদিনের বিধায়ক ছিলেন, আমার কাছে তিনি হেরে গেলেন এটা ভেবে আমার কিছুটা কষ্ট হচ্ছে'। সবংয়ের নবনির্বাচিত বিধায়কের সাফ কথা, 'আমরা মুসলমান বিরোধী নই। হিন্দু-মুসলমান সবাই যাতে শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারে, এটাই আমাদের এবং আমাদের দলের লক্ষ্য।" সংখ্যালঘু এলাকায় তিনি যে ভোট পেয়েছেন, তা থেকেই প্রমাণিত যে মানুষ অপপ্রচারে কান দেয়নি'।

অমল পন্ডা জানান, 'আমার প্রথম কাজ হবে এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসায় দায়বদ্ধতা আরও বেড়েছে। অতীতে অনেক বিজেপি কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন, সেই ক্ষোভ ও যন্ত্রণা কর্মীদের মনে আছে। তবে কোনো অবস্থাতেই অশান্তি করা যাবে না'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

west bengal assembly election result 2026Sabang Assembly Election Result 2026manas bhuiya
