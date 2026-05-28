Amal Kumar Panda: 'অভিষেক উন্মাদ, মানস ভুঁইঞা মিথ্যুক', কীভাবে ভাঙবে তৃণমূল? ভবিষ্যদ্বাণী 'কিংমেকার' অমল পান্ডার

ই.গোপী: ‘মানস ভুঁইঞা প্রচুর মিথ্যা কথা বলেন, আমাকে বিজেপি তকমা দিয়ে অপমান করার পিছনে ওঁরই হাত ছিল।’ এমনই বিস্ফোরক দাবি সবংয়ের বিধায়ক অমল পান্ডার। সবংয়ের রাজনীতিতে ফের বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণ ঘটালেন বিজেপি বিধায়ক অমল পান্ডা। আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন রাজনৈতিক সঙ্গী মানস ভুঁইঞা এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিশানা করে।
অমল পান্ডার সাফ দাবি, “আমার দল ছাড়ার জন্য প্রথম দায়ী মানস ভুঁইঞা, তারপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।” তিনি বলেন, “মানসবাবুকে আমি এখনও সম্মান করি, কিন্তু উনি প্রচুর মিথ্যা কথা বলেন। আমাকে বিজেপি তকমা দিয়ে অপমান করার পিছনে ওনারই হাত ছিল।” অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেও অমল পণ্ডার কড়া মন্তব্য, “অভিষেক একজন উন্মাদ বাচ্চা ছেলে। রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে কিছুই নেই। একমাত্র পরিচয় তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের আত্মীয়।”
অমল পান্ডা আরও বলেন, “নির্বাচনের আগে অভিষেক যে ভাষায় কথা বলেছিল, সরকার পরিবর্তন না হলে বাংলায় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হতো। হাজার হাজার মানুষ ক্ষতবিক্ষত হতেন।” তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বিজেপি বিধায়কের মন্তব্য, “এই দলটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাবে।” অমল পান্ডার অভিযোগ, আইপ্যাকের এক কর্মীর মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানো হতো মানস ভুঁইঞা কাছে। “আমাকে নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালানো হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন কেসের পিছনেও মানস ভুঁইঞার ভূমিকা ছিল,” দাবি তাঁর।
পাশাপাশি নিজের রাজনৈতিক যাত্রার প্রসঙ্গে আবেগঘন সুরে অমল পান্ডা বলেন, “আমি চাষির বাড়ির ছেলে। কোনোদিন ভাবিনি বিধায়ক হব। কিন্তু এই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নিয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর। উনিই প্রথম বলেছিলেন, আপনাকে প্রার্থী হতে হবে, এই বিধানসভা আমার চাই।” শুভেন্দুর প্রশংসায় তিনি আরও বলেন, “উনাকে দার্শনিক বললেও কম বলা হবে। বিজেপিতে যোগদানের পিছনেও উনিই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।”
তবে সমস্ত রাজনৈতিক তিক্ততার মাঝেও মানস ভুঁইঞার ভাই বিকাশ ভুঁইঞার প্রশংসা করতে ভোলেননি অমল পান্ডা। তিনি বলেন, “বিকাশ অত্যন্ত ভালো ছেলে। ও যে কোনও দলের সম্পদ। যদি বিকাশ প্রার্থী হতো, তাহলে আমি নির্বাচনে লড়তাম না।” তবে এ বিষয়ে মানস ভুঁইঞাকে ফোন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।
