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বাজেটে দারুণ ভাবে কপাল খুলে গেল সিভিক ভলান্টিয়ার আর সিভিক পুলিসদের! অগস্ট থেকেই বেতনে বিরাট বৃদ্ধি! কত?

West Bengal Budget 2026: আরজি কর কাণ্ডে সিভিক পুলিসকে কেন্দ্র করে বিরাট বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। গণরোষ তৈরি হয়েছিল সঞ্জয় রাই নামের সিভিক ভলান্টিয়ারকে ঘিরে। কিন্তু সুখবর এল সিভিক পুলিস এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়েও।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 22, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:48 PM IST
বাজেটে দারুণ ভাবে কপাল খুলে গেল সিভিক ভলান্টিয়ার আর সিভিক পুলিসদের! অগস্ট থেকেই বেতনে বিরাট বৃদ্ধি! কত?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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