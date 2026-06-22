/বাজেটে দারুণ ভাবে কপাল খুলে গেল সিভিক ভলান্টিয়ার আর সিভিক পুলিসদের! অগস্ট থেকেই বেতনে বিরাট বৃদ্ধি! কত?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুখবর এল সিভিক পুলিস এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের ঘিরেও। তাঁদের বেতনবৃদ্ধি ঘটল। কিছুক্ষণ আগেই পেশ হল শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের প্রথম বাজেট। বাংলার ডবল ইঞ্জিন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। কী আছে তাঁর বাজেটে? আছে অনেক কিছুই। সাধারণ মানুষ থেকে সরকারি কর্মচারী-- সকলেই উপকৃত তাঁর বাজেট থেকে।
বেতনবৃদ্ধি
আরজি কর কাণ্ডে সিভিক পুলিসকে কেন্দ্র করে বিরাট বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। গণরোষ তৈরি হয়েছিল সঞ্জয় রাই নামের সিভিক ভলান্টিয়ারকে ঘিরে। নতুন সরকার আরজি কর কাণ্ডের মন্দ স্মৃতির জেরে সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে কোনও প্রকল্প কি ভাববে? প্রশ্ন ছিলই। তবে উত্তর মিলে গেল। একা সঞ্জয় রাই কোনও ক্ষতি করতে পারেননি তাঁর কমিউনিটির। বরং, তাদের টাকা বাড়ল। প্রতি মাসে ২০০০ টাকা করে বাড়ল। কবে থেকে মিলবে এই বর্ধিত বেতন? বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। অগস্ট থেকেই তাঁরা এই টাকাটা হাতে পাবেন।
ডবল ইঞ্জিন
বাংলায় এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার। তাই কেন্দ্রের স্পেশাল প্যাকেজ পাওয়া নিয়েও জোর জল্পনা তৈরি হয়েছিলই। দিল্লিতে স্বপন দাশগুপ্তের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বৈঠক সেই জল্পনা আরও উসকে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের ঘাড়ে আট লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা। সেই সঙ্গে আছে অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ সামাজিক প্রকল্প এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের অংশ বাবদ খরচ। এত কিছু সামলে বাংলার নুয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে রাজ্যের নিজস্ব আয়বৃদ্ধির নতুন পথ খোঁজা চাই। সেই পথ কতটা দেখাতে পারবেন স্বপনবাবু, এ নিয়ে বহু জনের বহু প্রত্যাশা রয়েছে। এর মধ্য়ে আছে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক মহল উভয়ই।
মহার্ঘ ভাতা
বাজেটের দিকে সবচেয়ে বেশি আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে আছেন সম্ভবত রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। তাঁদের আশা, এই বাজেট তাঁদের বকেয়া ডিএ কতটা মিটিয়ে দেওয়ার পথে হাঁটতে শুরু করে। কত শতাংশ ডিএ মিলতে পারে, এ নিয়ে নানা জল্পনার মধ্যেই জানা যাচ্ছে প্রায় ৩৮ শতাংশ DA নাকি মিলবে! কী অঙ্ক তার-- তা আলাদা করে দেখতে হবে।
৬০ হাজার কোটি ও উন্নয়নবার্তা
এই বাজেট যে উন্নয়নের বার্তা দিতে চলেছে, তা জানাই ছিল। এবং এ-ও জানা ছিল যে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পই বর্তমান সরকারের প্রধান অস্ত্র হতে চলেছে। যেমন জল জীবন মিশন। কেন্দ্রের এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে রাজ্যের সঙ্গে ৩৯ হাজার কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে কেন্দ্রের। এর মধ্যে রাজ্যে প্রাথমিকভাবে ১৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প লাগু হবে বলে জানা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাকে ৬০ হাজার কোটি টাকা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, '৬০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন।'
বিরাট ঘোষণা
কিন্তু এদিকে নানা প্রকল্প ঘোষণার মধ্যেই মদ নিয়েও একটা অন্য রকম ঘোষণা রয়েছে বঙ্গবিজেপি'র প্রথম বাজেটে! মদের দোকানের লাইসেন্স নীতি কেমন হবে, তা অর্থমন্ত্রী পরিষ্কার করে ঘোষণা করে দিলেন। বিষয়টা বড়ই। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন, এখন থেকে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ধর্মীয় স্থানের ১ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হবে না! কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত এলাকায় এই লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম দূরত্ব ১ কিমি'র বদলে হবে ৫০০ মিটার।
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