Sale in Sarbamangala Temple: দুর্গাপুজোয় মাতৃ-আরাধনার আগেই প্রাচীন মাতৃমন্দিরে অলৌকিক সেল! জলের দরে শাড়ি-সোনা-রুপো...

Sale in Sarbamangala Temple Bardhaman: ৩২৩ বছরের পুরনো নবরত্ন রীতির মন্দিরে হাজার বছরের পুরনো মাতৃমূর্তি পুজিতা হন সারা বছর। সেখানেই এক অলৌকিক সেল!
পার্থ চৌধুরী: পুজোর আগে সেল (Puja Sale) মায়ের বাড়িতে। মা সর্বমঙ্গলার (Goddess Sarbamangala) বাড়িতে। শনি এবং রবিবার-- এই দু'দিন এই কেনাবেচার পালা চলবে। তবে এর আকর্ষণ অন্যরকম। এই সেল বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী সর্বমঙ্গলা মন্দিরে ( Sarbamangala Temple in Bardhaman)। এখানে ৩২৩ বছরের পুরনো নবরত্ন রীতির মন্দিরে হাজার (unique Navaratna nine-towered style of architecture) বছরের পুরনো মাতৃমূর্তি পুজিতা হন সারা বছর।
সেল
এখানকার পুজোর আকর্ষণই আলাদা। সারা বছর মায়ের মন্দিরে জমা পড়ে অনেক শাড়ি আর গয়না। সারাবছর ধরে জমা পড়া এইসব সোনা, রূপো আর শাড়ি-- এই দুদিন ধরে অল্প মূল্যে ভক্তদের মধ্যে বিলি করা হয়। এটা অনেক পুরনো প্রথা।
৬০০ শাড়ি বিলি
মন্দিরের ট্রাস্ট কমিটির সদস্য সঞ্জয় ঘোষ জানান, এইবারে ৬০০ শাড়ি বিলি হচ্ছে। বেনারসী থেকে শুরু করে সাধারণ ছাপা শাড়ি-- সব রয়েছে। ব্যবসায়ীদের ঠিক করা দামেও এগুলি বিলি হয়। বাজার থেকে অনেক কম দামে। সোনার, রুপার দাম বিশেষজ্ঞরা ঠিক করে দেন বাজারদর অনুসারে। তবে কিছু বেনারসী শাড়ি রেখে দেওয়া হয়। সেগুলি দুঃস্থ মেয়েদের বিয়েতে বা নবকুমারী পুজোয় কাজে লাগানো হয়।
আবেগ
অন্য দিকে, মহিলা ভক্তদের ঢল নেমেছে। তাঁরা জানান, এই শাড়ির আকর্ষণ আলাদা। মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এইসব শাড়ির সঙ্গে আবেগ জড়িয়ে আছে। দামও অনেক কম।
