Sale in Sarbamangala Temple: দুর্গাপুজোয় মাতৃ-আরাধনার আগেই প্রাচীন মাতৃমন্দিরে অলৌকিক সেল! জলের দরে শাড়ি-সোনা-রুপো...

Sale in Sarbamangala Temple Bardhaman: ৩২৩ বছরের পুরনো নবরত্ন রীতির মন্দিরে হাজার বছরের পুরনো মাতৃমূর্তি পুজিতা হন সারা বছর। সেখানেই এক অলৌকিক সেল!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 14, 2025, 07:14 PM IST
পার্থ চৌধুরী: পুজোর আগে সেল (Puja Sale) মায়ের বাড়িতে। মা সর্বমঙ্গলার (Goddess Sarbamangala) বাড়িতে। শনি এবং রবিবার-- এই দু'দিন এই কেনাবেচার পালা চলবে। তবে এর আকর্ষণ অন্যর‍কম। এই সেল বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী সর্বমঙ্গলা মন্দিরে ( Sarbamangala Temple in Bardhaman)। এখানে ৩২৩ বছরের পুরনো নবরত্ন রীতির মন্দিরে হাজার  (unique Navaratna nine-towered style of architecture) বছরের পুরনো মাতৃমূর্তি পুজিতা হন সারা বছর। 

সেল

এখানকার পুজোর আকর্ষণই আলাদা। সারা বছর মায়ের মন্দিরে জমা পড়ে অনেক শাড়ি আর গয়না। সারাবছর ধরে জমা পড়া এইসব সোনা, রূপো আর শাড়ি-- এই দুদিন ধরে অল্প মূল্যে ভক্তদের মধ্যে বিলি করা হয়। এটা অনেক পুরনো প্রথা।

৬০০ শাড়ি বিলি

মন্দিরের ট্রাস্ট কমিটির সদস্য সঞ্জয় ঘোষ জানান, এইবারে ৬০০ শাড়ি বিলি হচ্ছে। বেনারসী থেকে শুরু করে সাধারণ ছাপা শাড়ি-- সব রয়েছে। ব্যবসায়ীদের ঠিক করা দামেও এগুলি বিলি হয়। বাজার থেকে অনেক কম দামে। সোনার, রুপার দাম বিশেষজ্ঞরা ঠিক করে দেন বাজারদর অনুসারে।  তবে কিছু  বেনারসী শাড়ি রেখে দেওয়া হয়। সেগুলি দুঃস্থ মেয়েদের বিয়েতে বা নবকুমারী পুজোয় কাজে লাগানো হয়।

আবেগ

অন্য দিকে, মহিলা ভক্তদের ঢল নেমেছে। তাঁরা জানান, এই শাড়ির আকর্ষণ আলাদা। মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এইসব শাড়ির সঙ্গে আবেগ জড়িয়ে আছে। দামও অনেক কম।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

