Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /এ-বাড়ির শ্যাওলা-দেওয়ালে ধ্বনিত আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি! ২৮২ বছরের এ-পুজোর স্মৃতিতে উত্তম-মান্না

এ-বাড়ির শ্যাওলা-দেওয়ালে ধ্বনিত 'আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি'! ২৮২ বছরের এ-পুজোর স্মৃতিতে উত্তম-মান্না

Salkia House Durga Puja 2026: উত্তর হাওড়ার শালিখা হাউস। ঠাকুরদালানের সামনের উঠোনে বর্ষার জমা জল। তার মধ্যে জমেছে শ্যাওলা। এক সময় যে বাড়ির পুজো ঘিরে আলো আয়োজনের শেষ থাকত না, আজ শ্রীরাম ঢ্যাং রোডের সেই শালিখা হাউজের গায়ে সময়ের ক্লান্তির ছাপ। তবু পুজো আসছে বলে নিস্তব্ধ ঠাকুরদালানে শুরু হয়েছে ব্যস্ততা।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 13, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 03:54 PM IST
এ-বাড়ির শ্যাওলা-দেওয়ালে ধ্বনিত 'আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি'! ২৮২ বছরের এ-পুজোর স্মৃতিতে উত্তম-মান্না

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কমিশনের বিরুদ্ধে লড়তে নেমে 'সুপ্রিম' আবেদনেই ১৪ ভুল! বকেয়া ২২০ টাকা কোর্ট ফি-ও
2
3
4
5