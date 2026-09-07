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'আমরা সাধারণত নবমীর দিন পাঁঠার মাংস খাই, সেটাই খাব': শমীক ভট্টাচার্য

Samik Bhattacharya on Puja Menu: 'বাগেশ্বর বাবা কী বললেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য। আবেদন তিনি করতেই পারেন। কোনো সাধুর কথায় কে কী খাবে-- সেটা বন্ধ করে দেওয়া হবে না।' পুজোর সময়ে বাঙালি কী খাবে, আর কী খাবে না-- তা নিয়ে একটা বিতর্কর আবহ তৈরি হচ্ছিল। সেই বিতর্কে জল ঢেলে দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি।

Reported ByMoumita Chakrabortty Edited BySoumitra Sen
Published: Sep 07, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:09 PM IST
'আমরা সাধারণত নবমীর দিন পাঁঠার মাংস খাই, সেটাই খাব': শমীক ভট্টাচার্য

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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