West Bengal Assembly Election 2026 Results: শাহজাহান ফ্যাক্টর? সন্দেশখালিতে অল্প ব্যবধানে এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস

Sandeshkhali Election 2026 Result: ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের নিরিখে তারা এই বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের চেয়ে এগিয়ে ছিল বিজেপি  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 4, 2026, 12:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার ভোটে অত্যন্ত আলোচিত আসন সন্দেশখালি। এলাকার তৃণমূল নেতা শাহজাহান গ্রেফতারের পর দলের ইমেজ অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস তার অনেকটাই সামলাতে পেরেছে। গতবার এই আসনে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এখন দেখা যাক এই ভোটে কতটা কী করতে পারে তৃণমূল। আপাতত ২ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূল (TMC) প্রার্থী ঝর্ণা সর্দার বর্তমানে ৭,১০০টি ভোট পেয়ে সবার চেয়ে এগিয়ে আছেন। বিজেপির (BJP) প্রার্থী সনৎ সর্দার এখনও পর্যন্ত ৫,০৫০টি ভোট পেয়েছেন। অর্থাৎ, তিনি ঝর্ণা সর্দারের থেকে ২,০৫০ ভোটে পিছিয়ে আছেন।

বর্তমান বিধায়কের অবস্থা: বর্তমানে সন্দেশখালির বিধায়ক হলেন তৃণমূলের সুকুমার মাহাতো। কিন্তু বর্তমানে যে ৩ জন প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর নাম নেই।

বর্তমান পরিস্থিতি: এই কেন্দ্রে এখনও ভোট গোনা (কাউন্টিং) চলছে। চূড়ান্ত ফলাফল আসতে এখনও বাকি।

আজকের লড়াই

বিজেপি: সনাতন সর্দার
তৃণমূল:     ঝর্ণা সর্দার

স্ট্যাটাস: এখনওপর্যন্ত ২ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস।

আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল

১৯৫১ সালে এটি সাধারণ আসন হিসেবে তৈরি হলেও, ২০০৮ সালের সীমানা পুনর্নির্ধারণের পর ২০১১ সাল থেকে এটি সংরক্ষিত আসনে পরিণত হয়। সন্দেশখালি-১ ব্লক এবং সন্দেশখালি-২ ব্লকের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই কেন্দ্রটি গঠিত।

কেন্দ্রটি দীর্ঘকাল বামপন্থীদের দুর্গ ছিল। সিপিআই(এম) এখানে মোট ১০ বার জিতেছে, যার মধ্যে ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত টানা আটবার তারা জয়ী হয়েছিল। ২০১৬ সালে তৃণমূলের সুকুমার মাহাতো সিপিআই(এম)-এর নিরাপদ সর্দারকে হারিয়ে প্রথমবার এখানে ঘাসফুল ফোটান। ২০২১ সালেও তিনি বিজেপি প্রার্থীকে প্রায় ৩৯,৬৮৫ ভোটে হারিয়ে নিজের আসন ধরে রাখেন।

বিজেপির শক্তিশালী হওয়া: সন্দেশখালিতে বিজেপির শক্তি দ্রুত বাড়ছে। ২০১১ সালে বিজেপি মাত্র ১১.২৭% ভোট পেলেও, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের নিরিখে তারা এই বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের চেয়ে এগিয়ে ছিল। ২০২৪-এ বিজেপি পায় ৪৭.৪৭% ভোট, যেখানে তৃণমূল পায় ৪৩.৩২%।

২০২৬ নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ

কাগজে-কলমে তৃণমূল ও বিজেপি সমানে-সমান মনে হলেও, ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনাপ্রবাহ তৃণমূলের ভাবমূর্তিতে বড় ধাক্কা দিয়েছে।

শাহজাহান কাণ্ড: রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে আসা ইডি (ED) অফিসারদের ওপর হামলা এবং পরবর্তীকালে স্থানীয় নেতা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে ওঠা জমি দখল ও নারী নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে।

রাজনৈতিক প্রভাব: এই ঘটনাগুলোর ফলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে শাসক দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে আদিবাসী ও তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষের এই অসন্তোষ ২০২৬-এর নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পরিশেষে, ২০২৬ সালের নির্বাচনে সন্দেশখালি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হতে চলেছে, যেখানে দুর্নীতি ও নারী নির্যাতনের মতো ইস্যুগুলোই জয়ের নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

