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শপথ নেওয়ার ৪ মাসের মধ্যেই কি পদত্যাগ করবেন রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক? ক্ষুব্ধ নেতার হুঁশিয়ারিতে তুলকালাম রাজনীতি

Rekha Patra Resignation speculations: সেই ক্ষোভের ধারাবাহিকতাতেই এবার পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সরব হয়ে রেখা পত্র বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হলে বা সরকার আমাকে সাসপেন্ড করতে চাইলে আমি নিজেই পদত্যাগ করতে প্রস্তুত।'

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 14, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:19 PM IST
শপথ নেওয়ার ৪ মাসের মধ্যেই কি পদত্যাগ করবেন রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক? ক্ষুব্ধ নেতার হুঁশিয়ারিতে তুলকালাম রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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শপথ নেওয়ার ৪ মাসের মধ্যেই কি পদত্যাগ করবেন রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক? ক্ষুব্ধ নেতা
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