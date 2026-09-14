/শপথ নেওয়ার ৪ মাসের মধ্যেই কি পদত্যাগ করবেন রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক? ক্ষুব্ধ নেতার হুঁশিয়ারিতে তুলকালাম রাজনীতি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পারিবারিক জমি সংক্রান্ত বিবাদ এবং মায়ের ওপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল ফেললেন হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্র। পরিবারের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ তুলে সরাসরি পুলিস ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। এমনকি পরিস্থিতির সমাধান না হলে বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করার পাশাপাশি দল ছাড়ার প্রকাশ্য হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। মাত্র কয়েক মাসের বিধায়ক জীবনেই তাঁর এমন চরম পদক্ষেপে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব।
মায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ
রেখা পাত্রের অভিযোগ, সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের বউ ঠাকুরানি গ্রামে তাঁর বাপের বাড়ি রয়েছে। সেখানে তাঁর মা বর্তমানে একা থাকেন। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে মুখ বেঁধে কিছু দুষ্কৃতী তাঁদের বাড়ির সামনে এসে প্রতিনিয়ত অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছে এবং হুমকি দিচ্ছে।
সম্প্রতি তাঁর মাকে শারীরিকভাবে মারধরেরও চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ বিধায়কের। এই ঘটনার জন্য তিনি তাঁদের শরিক নস্কর পরিবারের সদস্যদের দিকে সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন।
রেখার কথায়, 'আমার মা একা থাকেন এবং তাঁকে প্রাণে মারার চক্রান্ত করা হচ্ছে। আমাদের গোটা পরিবার দীর্ঘদিন ধরে এমন অত্যাচারের শিকার। বহু বছর ধরে এই অবিচার সহ্য করতে হচ্ছে। আমার পরিবারের ওপর যদি কোনও আঘাত আসে, তবে আমি পুলিস-প্রশাসনকে ছেড়ে কথা বলব না'।
জমি বিবাদের পুরনো টানাপোড়েন
জানা গিয়েছে, রেখা পাত্রের বাপের বাড়ির প্রায় ৯ বিঘা জমি নিয়ে শরিক কালীপদ নস্কর ও তাঁর ছেলে সুভাষ নস্করের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সংঘাত চলছে। ২০১৪ সালে রেখা পাত্রের বাবা এই জমি নিজের নামে রেকর্ড করাতে গেলে শরিকি বিবাদের সূত্রপাত হয়। স্থানীয় স্তরে বিরোধের পর বিষয়টি থানা-পুলিস পেরিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত পৌঁছায়।
সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে পুলিসের উপস্থিতিতে সুভাষ নস্কর জমিতে চাষের কাজ করতে গেলে নতুন করে চরম অশান্তি দেখা দেয়।
অভিযোগ, সেই সময় রেখা পাত্র নিজেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এমনকি পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে তাঁর হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ার একটি ভিডিয়ো ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়।
পদত্যাগের বিস্ফোরণ
জমি সংক্রান্ত সমস্যা ও পারিবারিক অশান্তির পাশাপাশি দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়েও রেখার ক্ষোভ চরমে উঠেছে। সূত্রের খবর, কিছুদিন আগেই তিনি বসিরহাটের সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।
বিধায়কের ঘনিষ্ঠ মহলের অভিযোগ, পড়াশোনা না জানার কারণে দলের একাংশের নেতাদের কাছে তাঁকে প্রায়ই অপমানের শিকার হতে হয়েছে। সেই ক্ষোভের ধারাবাহিকতাতেই এবার পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সরব হয়ে রেখা পত্র বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হলে বা সরকার আমাকে সাসপেন্ড করতে চাইলে আমি নিজেই পদত্যাগ করতে প্রস্তুত।' ক্ষোভের সুরে তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, 'আমার মাকে যদি মারার চক্রান্ত হয়, তবে প্রশাসন বা সরকার কি তার দায় নিয়ে পদত্যাগ করবে'
মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সন্দেশখালির পরিচিত মুখ রেখা পাত্রের মুখে এভাবে দল ও বিধায়ক পদ ছাড়ার হুঁশিয়ারি রাজ্য রাজনীতিতে নয়া মাত্রা যোগ করেছে। খোদ দলীয় বিধায়কের এমন বিদ্রোহে রাজ্য বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব যে ঘোর অস্বস্তিতে পড়েছে, তা বলাই বাহুল্য।
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