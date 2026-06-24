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রাজ্যে চালু সংগ্রামী ভাতা: পাবেন ১০০০০ টাকা? কী যোগ্যতা? কারা পাবেন এই টাকা? কী ভাবে আবেদন করবেন?

Sangrami Bhata in West Bengal Budget 2026: বাজেট পেশের সময় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, সংগ্রামী ভাতার বিস্তারিত রূপরেখা এবং গাইডলাইন আগামী দিনে চূড়ান্ত করা হবে। কারা এই ভাতার আওতায় আসবেন, তার একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বা নির্দেশিকা অদূর ভবিষ্যতেই রাজ্য সরকার প্রকাশ করবে। সেখানে আবেদনের পদ্ধতি ও যাচাইকরণের (Verification) প্রক্রিয়া স্পষ্ট করা হবে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 24, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:44 PM IST
রাজ্যে চালু সংগ্রামী ভাতা: পাবেন ১০০০০ টাকা? কী যোগ্যতা? কারা পাবেন এই টাকা? কী ভাবে আবেদন করবেন?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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রাজ্যে চালু সংগ্রামী ভাতা: পাবেন ১০০০০ টাকা? কী যোগ্যতা? কারা পাবেন এই টাকা? আবেদন
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