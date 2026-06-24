/রাজ্যে চালু সংগ্রামী ভাতা: পাবেন ১০০০০ টাকা? কী যোগ্যতা? কারা পাবেন এই টাকা? কী ভাবে আবেদন করবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠনের পর গত ২২শে জুন পেশ করা হয়েছে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ রাজ্য বাজেট। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের পেশ করা এই বাজেটে অন্নপূর্ণা যোজনা, বিধবা ভাতা বা বার্ধক্য ভাতার মতো একঝাঁক সামাজিক প্রকল্পের পরিধি ও অনুদান বৃদ্ধির পাশাপাশি একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে, যার নাম ‘সংগ্রামী ভাতা’ (Sangrami Bhata)।
এই ঘোষণার পর থেকেই সাধারণ মানুষের মনে কৌতুহল তৈরি হয়েছে-- কী এই সংগ্রামী ভাতা? কারা এর সুবিধা পাবেন? কী যোগ্যতা লাগবে এই ভাকা পেতে?
১. ‘সংগ্রামী ভাতা’ কী?
সহজ কথায়, রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে বা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অপরাধে যারা বিগত দিনে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলার (False Cases) শিকার হয়েছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়াতে এবং সম্মান জানাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেছে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, এই ভাতা কোনও আর্থিক সাহায্য নয়, লড়াই করা মানুষদের প্রতি রাষ্ট্রের একটি ‘সম্মান’। তাঁর মতে, আগের সরকারের আমলে বহু মানুষ সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শামিল হওয়ায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন। এই ভাতার মাধ্যমে সেইসব আন্দোলনকারীদের যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে।
২. ভাতার পরিমাণ কত?
বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী, যারা সরকারের পক্ষ থেকে ‘সংগ্রামী’ হিসেবে চিহ্নিত হবেন, তাঁরা প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা) করে সংগ্রামী ভাতা পাবেন।
৩. কারা এই ভাতার সুবিধা পাবেন? (যোগ্যতা)
বাজেট বক্তব্য এবং পরবর্তী সাংবাদিক বৈঠক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা এই ভাতার আওতায় আসতে পারেন:
মিথ্যা মামলার শিকার: যে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মী বা সাধারণ নাগরিক নিজেদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে বিগত দিনে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলার মুখোমুখি হয়েছেন।
গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারী: পূর্বতন সরকারের আমলে সরকারি নীতির বিরুদ্ধে বা সাধারণ মানুষের অধিকারের দাবিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নিয়ে যারা হেনস্থার শিকার হয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন যে, এর মধ্যে বহু বিজেপি কর্মী যেমন রয়েছেন, তেমনই অন্যান্য দলের বা সংগঠনের ব্যক্তিরাও থাকতে পারেন যারা রাজনৈতিক হিংসা বা প্রতিহিংসামূলক মামলার শিকার হয়েছেন।
৪. কী ভাবে আবেদন করতে হবে বা তালিকা তৈরি হবে?
বাজেট পেশের সময় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, সংগ্রামী ভাতার বিস্তারিত রূপরেখা এবং গাইডলাইন আগামী দিনে চূড়ান্ত করা হবে। কারা এই ভাতার আওতায় আসবেন, তার একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বা নির্দেশিকা অদূর ভবিষ্যতেই রাজ্য সরকার প্রকাশ করবে। সেখানে আবেদনের পদ্ধতি ও যাচাইকরণের (Verification) প্রক্রিয়া স্পষ্ট করা হবে।
বাজেটের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা:
সংগ্রামী ভাতার পাশাপাশি এই বাজেটে সাংবাদিকদের জন্যও বিশেষ পেনশনের ঘোষণা করা হয়েছে:
জরুরি অবস্থার সময়ের সাংবাদিক: দেশের জরুরি অবস্থার (Emergency) সময় যে সমস্ত সাংবাদিকেরা সত্যের সন্ধানে গিয়ে জেলে গিয়েছিলেন, তাঁদের মাসে ১০,০০০ টাকা দেওয়া হবে।
অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক: সাধারণ অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের জন্য মাসে ৫,০০০ টাকা পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে (যা আগে মাত্র ২,০০০ টাকা ছিল এবং তা নির্দিষ্ট কিছু মানুষ পেতেন)। উপযুক্ত প্রমাণ-সহ আবেদন জানালে এই সুবিধা মিলবে।
রাজনৈতিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার: এর আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন যে, রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসার কারণে মৃত ৩১৫ জন কর্মীর পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ৫ লক্ষ টাকা অনুদান এবং পরিবারের একজনকে কর্মসংস্থান দেওয়া হবে।
রাজ্য সরকারের এই ‘সংগ্রামী ভাতা’ ঘোষণার পর যেমন রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে, তেমনই বহু ভুক্তভোগী পরিবার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। এখন দেখার, আগামী দিনে রাজ্য সরকার এই ভাতার জন্য কী ধরনের চূড়ান্ত নির্দেশিকা বা গাইডলাইন প্রকাশ করে।
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