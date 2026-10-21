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বিদায়লগ্নেই আবাহন! বড় গোস্বামী বাড়ির কাত্যায়নীর বিসর্জনের সঙ্গেই সূচনা শান্তিপুরের রাস উৎসবের

Santipur Raas Utsav: দশমীর দিনেই দেবী দুর্গার বিসর্জন। চিরাচরিত প্রথা মেনে দশমীর সকালে পুজো সেরে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠলেন শান্তিপুরের বড় গোস্বামী বাড়ির গৃহবধূরা। আর এই বাড়ির দেবী কাত্যায়নীর বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই সূচনা হয় শান্তিপুরের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবের। যা নদীয়ার ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্যতম বড় ব্যাপার।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 21, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 06:43 PM IST
বিদায়লগ্নেই আবাহন! বড় গোস্বামী বাড়ির কাত্যায়নীর বিসর্জনের সঙ্গেই সূচনা শান্তিপুরের রাস উৎসবের

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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