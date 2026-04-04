English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Saokat Molla: ISF বাংলায় একটা আসনও জিতলে আমার নামে কুকুর পুষবেন, ভাঙড়ে হুংকার শওকত মোল্লার

Saokat Molla: 'ISF বাংলায় একটা আসনও জিতলে আমার নামে কুকুর পুষবেন', ভাঙড়ে হুংকার শওকত মোল্লার

West Bengal Assembly Election 2026: ভাঙড়ের নির্বাচনী লড়াইয়ে তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লার এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে বেশ শোরগোল ফেলে দিয়েছে। তিনি বলেন, 'মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে এসেছি পাগলের মতন দৌড়েছি।  সমাধান করেছি। সোনার ক্যানিং পূর্ব তৈরি করেছি।' 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 4, 2026, 02:39 PM IST
Saokat Molla: 'ISF বাংলায় একটা আসনও জিতলে আমার নামে কুকুর পুষবেন', ভাঙড়ে হুংকার শওকত মোল্লার

প্রসেনজিত্‍ সর্দার: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের রণদামামা বাজতেই উত্তপ্ত ভাঙড়ের রাজনৈতিক ময়দান। নির্বাচনী প্রচারে নেমে প্রতিপক্ষ ISF-কে নজিরবিহীন ভাষায় আক্রমণ করলেন ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লা। সোমবার প্রাণগঞ্জ অঞ্চলের রানীগাছি এলাকায় এক নির্বাচনী কর্মীসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, আইএসএফ যে ৩৪টি আসনে লড়ছে, তার একটিতেও তারা জিততে পারবে না। যদি জেতে, তবে তাঁর নামে যেন 'কুকুর পোষা' হয়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:West Bengal Assembly Election 2026: ‘বাটনা বাটা মেয়েদের কাজ’, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে হাত লাগিয়ে বেলাগাম পাণ্ডুয়ার বিজেপি প্রার্থী

এদিন মঞ্চ থেকে শওকত মোল্লা আইএসএফ-এর জয়ের সম্ভাবনাকে কার্যত নস্যাৎ করে দেন। তিনি বলেন, 'রাজ্যের ২৯৪টি আসনের মধ্যে আইএসএফ-কে ৩৪টি আসন দেওয়া হয়েছে। আমি লিখে দিচ্ছি, ওই ৩৪টি আসনের একটিও তারা জিততে পারবে না। যদি জেতে, তাহলে আমার নামে কুকুর পুষবেন।' তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই এখন রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে।

বিগত দুই দশকের বেশি সময় ধরে নিজের রাজনৈতিক সফরের কথা উল্লেখ করে তৃণমূল প্রার্থী বলেন, 'আমি ২৩ বছর ধরে জনপ্রতিনিধি, ১০ বছরের বিধায়ক। মানুষের জন্য পাগলের মতো দৌড়েছি। গত ২৩ বছরে কোনোদিন দুপুরে বাড়িতে শান্তিতে ভাত খাইনি। মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনে তা সমাধান করাই আমার ব্রত ছিল।'

নিজের পুরনো কেন্দ্র ক্যানিং পূর্বের উন্নয়নের প্রসঙ্গ টেনে তিনি ভাঙড়ের ভোটারদের সামনে এক বড় প্রতিশ্রুতি রাখেন। তিনি দাবি করেন, ক্যানিং পূর্বকে তিনি যেমন উন্নয়নের নিরিখে 'সোনার ক্যানিং' হিসেবে গড়ে তুলেছেন, সুযোগ পেলে পাঁচ বছরে ভাঙড়কেও একইভাবে বদলে দেবেন। শওকতের বলেন, 'স্বপ্ন একটাই, আমাকে সুযোগ দিন। জিতে আগামী পাঁচ বছরে ক্যানিং পূর্বের মতো 'সোনার ভাঙড়' তৈরি করে দেখাবো। যদি না পারি, তবে রাজনীতির আঙিনা থেকে চিরতরে বিদায় নেব।' 

আরও পড়ুন:West Bengal Assembly Election 2026: জল্পনাই সত্যি: দল ছাড়লেন তৃণমূলের ডাকসাইটে নেতা, বিস্ফোরক অভিযোগ

উল্লেখ্য, অন্যদিকে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার দেউলী এলাকায়, ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বাহারুল ইসলামের সমর্থনে প্রচার সভা করা হয়। সেই সভাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেউলি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জুলফিকার মোল্লা কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আর যারা আমাদের সঙ্গে বেইমানি করছে আগামী চার তারিখ ভোট গণনার পর তাদের উপর স্টিম রোলার চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেয় এই তৃণমূল নেতা। ভাইরাল সেই ভিডিয়ো।'

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Saokat MollaTMCISFBhangarwest bengal election
পরবর্তী
খবর

Malda Kalichak Incident: মালদায় কি 'বাংলাদেশ মডেল'? কালিয়াচকের তাণ্ডবে এবার NIA-এর নজরে রহস্যময় 'মসীহা'
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: 'অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে', কালিয়াচক কাণ্ডে NI...