West Bengal Assembly Election 2026: 'প্রথম দফায় মাজা ভাঙব, দ্বিতীয় দফায় মেরুদণ্ড'; ভয়ংকর হুংকার তৃণমূলের; কে বললেন?

Zee News Bengali
West Bengal Assembly Election 2026 TMC Candidates List: প্রথম দফায় মাজা ভাঙব, দ্বিতীয় দফায় মেরুদণ্ড ভাঙব। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বললেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। এদিকেই আজ বিকেলেই প্রকাশিত হতে চলেছে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 17, 2026, 02:00 PM IST
ভোটের বাজার গরম। শুরু তীব্র বিতণ্ডা।

প্রসেনজিৎ সরদার: বিধানসভা ভোট (West Bengal Assembly Election 2026) যত এগিয়ে আসছে, ততই গরম হচ্ছে রাজ্যের হাওয়া। তা যে হচ্ছে, টের পাওয়া গেল বিধায়ক শওকত মোল্লা (Saokat Molla)-র এক হুংকারে। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত বিরোধীদের উদ্দেশ্যে দিলেন তীব্র হুংকার। কী বললেন তিনি?

Add Zee News as a Preferred Source

প্রথম দফায় মাজা, দ্বিতীয় দফায় মেরুদণ্ড

ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা বললেন, 'প্রথম দফায় মাজা ভাঙব, দ্বিতীয় দফায়  মেরুদণ্ড ভাঙবো।'-- বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এ কথা বললেন বিধায়ক শওকত মোল্লা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১ টা-র মধ্যে ৩১টা-তেই তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে। নওশাদ সিদ্দিকী যদি এক ইঞ্চি জমি না ছাড়েন ভাঙড়ে, তৃণমূলও এক সুতো জমি ছাড়বে না!

গর্তের মধ্যে

ভাঙড় ও ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা তৃণমূল কর্মীরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়বে ২৬-এর নির্বাচনে। রাস্তায় অনেক কুকুর বা ইঁদুর থাকবে, তাদেরও গর্তের মধ্যে  রাখবে কর্মীরা। আইএসএফ ও বিজেপির নাম না করে এমন মন্তব্য করলেন শওকত মোল্লা। ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার জীবনতলা কলেজে নির্বাচনী জনসভা থেকে কর্মীদের উদ্দেশ্যে এ কথা বললেন শওকত মোল্লা। 

তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা

প্রসঙ্গত, আজই প্রকাশিত হবে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা (2026 TMC Candidates List)! সারা রাজ্যের রাজনৈতিক মহল অধীর আগ্রহে অপেক্ষায়। তৃণমূলের ফেসবুক পোস্টের বয়ান বলছে, এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রেস কনফারেন্সে সকলকে স্বাগত। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন বিধানসভা ভোটে দলের প্রার্থীতালিক ঘোষণা করবেন।

প্রার্থীতালিকা প্রকাশ হবে আজ, মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ
সময়: বিকেল ৩টে ১৫ মিনিটে
ভ্যেনু: শ্রীমতী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবন

কালীঘাটে

গতকালই প্রকাশিত হয়েছে বাম প্রার্থীতালিকা, এসইউসিআই-এর প্রার্থীতালিকা। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত বিজেপির আংশিক প্রার্থীতালিকা। আজ, মঙ্গলবার প্রকাশিত হতে চলেছে তৃণমূলের। সারা রাজ্যের রাজনৈতিক মহল তো আগ্রহীই। সাধারণ মানুষেরও একটা আগ্রহ আছে। আগ্রহ তুঙ্গে সম্ভবত দলীয় কর্মী-সমর্থকদেরও। কী হয়, কী হয়! কী চমক থাকে? আপাতত সকলের চোখ কালীঘাটের দিকেই।  

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

