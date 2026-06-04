/Saokat Molla: সঙ্গে ২ টো ব্যাগ! বাংলাদেশ পালানোর চেষ্টায় শওকত? NIA তদন্তকারীরা বলছেন...

পিয়ালি মিত্র: বাংলাদেশ পালানোর চেষ্টা করছে শওকত? সঙ্গে রয়েছে দুটি ব্যাগ। সারাদিনের তদন্তে উঠে এসেছে এমনই তথ্য। উত্তর ২৪ পরগনার একটি সীমান্তের দিকে তাঁর গতিবিধি পাওয়া গিয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাঝামাঝি একটি সীমান্ত দিয়ে পালানোর চেষ্টায় শওকত।
এনআইএ-র তল্লাশি অভিযানের ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও ছিল বেপাত্তা শওকত। তাঁকে খুঁজতে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মৌখালির বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। বারুইপুরে শওকতের একটি ডেরাতেও তল্লাশি চালানো হয়। পরে তাঁর ছেলেকেও আটক করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।
অন্যদিকে, ভাঙড়ের বোমা বিস্ফোরণ মামলায় ব্যবহৃত গাড়ির চালকের ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। পাশাপাশি উত্তর কাশীপুর এলাকায় শওকতের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ‘লাল্টু’র বাড়ি থেকে একটি সিসিটিভি হার্ডডিস্ক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, কিছু সময়ের জন্য ওই বাড়িতেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন শওকত মোল্লা।
সিপিএম থেকে তৃণমূলে এসে এলাকায় দীর্ঘদিন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন শওকত মোল্লা। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, তাঁর দাপট ও প্রভাব নিয়ে ক্ষোভ ছিল বহুদিনের। এবার প্রশ্ন উঠছে, তৃণমূলের ভরাডুবির পর এবার কি বিজেপির দিকে ঝুঁকতে চাইছেন শওকত? সেই জল্পনাকেই উসকে দিয়েছে তাঁর বাড়ির রং বদল।
এলাকাবাসীর দাবি, মাত্র দু’দিন আগেই মৌখালিতে জলাজমির উপর নির্মিত তাঁর বিশাল বাড়ির অধিকাংশ অংশ গেরুয়া রঙে রাঙানো হয়েছে। হঠাৎ এই রং পরিবর্তনের কারণ কী? তা জানতে চাইলেও শওকত মোল্লার কোনও খোঁজ মেলেনি।
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