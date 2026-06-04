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Saokat Molla: সঙ্গে ২ টো ব্যাগ! বাংলাদেশ পালানোর চেষ্টায় শওকত? NIA তদন্তকারীরা বলছেন...

Saokat Molla: এদিন সকালে তদন্তকারীরা শওকতের ছেলে ইমরানকে তার মামার বাড়ি থেকে তুলে আনে। তাকে নিয়ে তার ক্যাফে ও রিসর্টে যান তদন্তকারীরা। তারপর তাকে আনা হয় তার পুরনো বাড়িতে। ঘটনায় সকাল থেকেই তোলপাড় মৌখালি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 04, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:58 PM IST
Saokat Molla: সঙ্গে ২ টো ব্যাগ! বাংলাদেশ পালানোর চেষ্টায় শওকত? NIA তদন্তকারীরা বলছেন...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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