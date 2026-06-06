/Saokat Molla Arrested: শওকতের প্রাসাদে ঝুলল তালা, বিলাসবহুল ক্যাফেতে বুলডোজারের খাঁড়া! গ্রেফতার হতেই NIA-র বিস্ফোরক দাবি

প্রসেনজিত্ সর্দার, পিয়ালি মিত্র: লুকোচুরির খেলা শেষ। অবশেষে NIA-এর হাতে ভাঙড়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কামালগাজি থেকে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে গ্রেফতার করা হয়। শওকতের গ্রেফতারির পরই ওলটপালট ক্যানিং পূর্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক ছবিটা। যে বাড়িতে ভোর হতেই কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমাতেন, সেই ‘রাজপ্রাসাদ’ এখন সম্পূর্ণ শুনশান।
শওকত মোল্লার খাসতালুক ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার মৌখালীর বাড়িতে এখন কেবলই নীরবতা। বাড়ির মূল গেটে ঝুলছে মস্ত বড় তালা। সূত্রের খবর, শওকত গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর পরিবারও এখন আর বাড়িতে নেই। গত কালই এনআইএ অফিসের সামনে দেখা গিয়েছিল শওকতের স্ত্রী ও তাঁর একমাত্র মেয়েকে। অথচ প্রতিদিন ভোর থেকে এই বাড়ির সামনে লাইন দিতেন শয়ে শয়ে সাধারণ মানুষ। কেউ আসতেন নিজের দরকারে, কেউ বা দেখা করতে আসতেন দলের কর্মী-সমর্থক হিসেবে। সেই চেনা ছবিটা এক লহমায় উধাও। খাঁ খাঁ করছে গোটা এলাকা।
শওকত মোল্লার এই পরিণতিতে ক্যানিং পূর্ব এবং ভাঙড় বিধানসভা এলাকার একটা বড় অংশের বাসিন্দাদের মধ্যে আনন্দের হাওয়া। স্থানীয় সূত্রের খবর, তাঁর গ্রেফতারির খবর চাউর হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন অনেকে। কোথাও কোথাও সাধারণ মানুষকে আনন্দে মিষ্টিমুখ করতেও দেখা গেছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তা থেকে মুক্তি মিলল।
এর পাশাপাশি, শওকতের বেআইনি সম্পত্তির ওপর কোপ বসাতে চলেছে প্রশাসন। মাতলা নদীর চর দখল করে গড়ে ওঠা শওকত মোল্লার এক বিলাসবহুল ক্যাফে 'অরণ্যের কূলে'-তে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের নোটিস। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মাতলা নদীর চর বেআইনিভাবে দখল করে কয়েক বিঘা জমির ওপর এই ঝাঁ-চকচকে ক্যাফেটি নির্মাণ করা হয়েছিল। আগামী ১৮ তারিখের মধ্যে এই ক্যাফে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জবাব তলব করেছে প্রশাসন। ওই দিন জমির সমস্ত বৈধ কাগজপত্র দেখাতে বলা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ১৮ তারিখের মধ্যে যদি সঠিক এবং বৈধ নথিপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয় ক্যাফে কর্তৃপক্ষ, তবে আইন অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভাঙা পড়তে পারে ওই বেআইনি নির্মাণও। একদিকে কেন্দ্রীয় সংস্থার লকআপে শওকত মোল্লা, অন্যদিকে তাঁর সাম্রাজ্যে প্রশাসনের এই সাঁড়াশি অভিযানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
কেন গ্রেফতার করা হল শওকতকে?
বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভাঙড়ে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেখানে বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণটি হয়। এতে একজন বোমা প্রস্তুতকারকের মৃত্যু হয়। জখম হন আরও কয়েকজন। NIA-র দাবি, শওকত মোল্লা ছিলেন এই ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারী। তাঁর নির্দেশেই সেখানে বোমা তৈরি হচ্ছিল। বিস্ফোরণ পর শওকতই দেহ লোপাট এবং ঘটনাস্থল থেক প্রমাণ লোপাটের নির্দেশ দেয়। এই মামলায় শওকতকে নিয়ে মোট ৪ জন গ্রেফতার হলেন।
কিছুদিন আগেই এই মামলার অন্য এক অভিযুক্ত ধরা পড়েছিলেন। তিনি বিস্ফোরণের পর মৃত ও আহতদের নিজের স্করপিও গাড়িতে করে সরিয়ে নিয়ে যান। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের পরেই মূল চক্রী শওকতকে গ্রেফতার করল এনআইএ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে রাজ্য পুলিসের থেকে এই মামলার দায়িত্ব নেয় এনআইএ। এই ঘটনার পেছনে আর কী ষড়যন্ত্র আছে, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
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