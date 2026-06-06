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Saokat Molla Arrested: শওকতের প্রাসাদে ঝুলল তালা, বিলাসবহুল ক্যাফেতে বুলডোজারের খাঁড়া! গ্রেফতার হতেই NIA-র বিস্ফোরক দাবি

NIA Arrested Saokat Molla: NIA-র দাবি, প্রধান অভিযুক্ত শওকত মোল্লার নির্দেশে সেখানে বোমা তৈরি হচ্ছিল। বিস্ফোরণ পর শওকতই দেহ লোপাট এবং ঘটনাস্থল থেক প্রমাণ লোপাটের নির্দেশ দেয়। পলাতক ছিল, ব‍্যাপক তল্লাশি অভিযানের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় দাবি এনআইএর।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 06, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:02 PM IST
Saokat Molla Arrested: শওকতের প্রাসাদে ঝুলল তালা, বিলাসবহুল ক্যাফেতে বুলডোজারের খাঁড়া! গ্রেফতার হতেই NIA-র বিস্ফোরক দাবি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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